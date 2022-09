Milano Fashion Week: da Gigi Hadid a Heidi Klum le star, i tiktoker e le modelle più attese alle sfilate La Settimana della Moda è ufficialmente iniziata: tra eventi, sfilate e feste, a Milano sono attese star e top model internazionali.

A cura di Beatrice Manca

La Milano Fashion Week Primavera/Estate 2023 è ufficialmente iniziata: fino al 26 settembre la città torna a riempirsi di eventi, feste e sfilate. Il traffico impazzito nel centro della città è una prova: da tutto il mondo arrivano giornalisti, buyer e, ovviamente, tantissime star internazionali. Da Gigi Hadid a Vittoria Ceretti, da Harry Styles a Chiara Ferragni, ecco chi vedremo sicuramente agli show e quali sono le star più attese.

Le modelle attese alla Milano Fashion Week P/E 2023

Le grandi protagoniste di questa settimana sono le top model: anche in questa edizione vedremo in passerella alcuni dei nomi di punta del momento. Gigi Hadid ha confermato la sua presenza con una breve clip Instagram in cui salutava Milano: "Ci vediamo in giro!" Con ogni probabilità sarà presente anche la sorella Bella Hadid, musa di Versace e presenza fissa sulle passerelle di Moschino. Anche Ashley Graham, la modella paladina del movimento body positive, ha annunciato che sarà a Milano. Vittoria Ceretti si trova a Milano quindi è facile intuire che la vedremo protagonista di uno – o più – show.

Heidi e Leni Klum

Grande curiosità per la seconda generazione: Heidi Klum e la figlia Leni saranno a Milano per l'evento di About You, dove parteciperanno anche Alessandra Ambrosio e Lourdes Leon, la figlia modella di Madonna. Lila Moss, la figlia di Kate Moss, potrebbe apparire sulla passerella di Fendi mentre Deva Cassel è ormai una presenza fissa agli show di Dolce&Gabbana. Assente invece Cara Delavigne, che avrebbe dovuto presentare la capsule Cara Loves Karl: la modella musa di Karl Lagerfeld sta affrontando dei seri problemi di salute.

Bella Hadid è tra le modelle più attese alla Milano Fashion Week

Le star che vedremo alla Milano Fashion Week

Che settimana della moda sarebbe senza un corteo di vip e star in prima fila? Chiara Ferragni e Fedez, senza dubbio, saranno in prima fila alla maggior parte degli eventi, così come la sorella Valentina. Presente sicuramente anche Anna Dello Russo, leggendaria editor di Vogue, che in un'intervista a Fanpage.it ha raccontato come lo streetsyle sia diventato uno dei momenti cult delle fashion week: i vestiti del pubblico oggi sono osservati tanto quanto quelli in passerella. Attese anche tante star internazionali: alla sfilata di Gucci potrebbero apparire Harry Styles, Jared Leto, Achille Lauro e i Maneskin, ormai fedeli amici e ambassador della moda di Alessandro Michele.

Harry Styles potrebbe essere ospite di Gucci

Anche Michelle Hunziker ha confermato la sua presenza: sarà tra i vip ospiti dell'evento di About You. Allo show di Giorgio Armani, invece, potremmo vedere l'attrice Anne Hathaway. A febbraio, Kim Kardashian fece un'apparizione a sorpresa da Prada: anche quest'anno la star del reality potrebbe tornare a Milano, e non è escluso che porti la madre Kris o una delle sorelle con sé. Alle sfilate vedremo anche una carica di volti nuovi, giovani artisti influencer e TikToker: da Mattia Stanga a Elisa Maino, fino a Khaby Lame. Se passeggiate per Milano, tenete gli smartphone pronti per un selfie!