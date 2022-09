Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 20 al 26 settembre Oggi, martedì 20 settembre, si apre ufficialmente la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2023 dedicata alla donna: ecco il calendario degli eventi e delle sfilate fino a lunedì 26.

A cura di Beatrice Manca

sfilata Missoni P/E 2022

Nel mondo della moda, settembre è il mese più importante dell'anno: dopo la New York e la London Fashion Week, ora è la volta di Milano. Dal 20 al 26 settembre 2022 la città torna ad animarsi con la Settimana della Moda, tra sfilate eventi e presentazioni. Il fitto calendario prevede debutti eccellenti e tante novità: 61 sfilate in presenza, 5 show digitali, per un totale di duecento appuntamenti. Tra i nomi più attesi Roberto Cavalli, nel giorno di apertura, poi Prada, Gucci, Versace e Bottega Veneta, per chiudere con la sfilata di Giorgio Armani domenica 25, prima di lasciare spazio agli eventi digitali. Diesel e Philosophy di Lorenzo Serafini hanno aperto le loro porte al pubblico, una delle molte novità in calendario.

Le sfilate in calendario nella Milano Fashion Week

Dopo gli eventi di apertura, mercoledì 21 settembre si parte con Alberta Ferretti, Roberto Cavalli e con lo show aperto al pubblico di Diesel. Giovedì 22 si prosegue con Max Mara, Dsquared2 e Prada. Alle 14:00 è la volta di Prada, seguito da Moschino e Emporio Armani. Venerdì 23 si riparte con Tod's, Missoni ed Etro, sotto le insegne del nuovo direttore creativo. Tra i big, Gucci e Versace. Sabato 24 è la giornata di Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana. Tra gli nomi più attesi i domenica c'è sicuramente il doppio show di Giorgio Armani, prima di concludere con le sfilate digitali lunedì 26.

Ecco il calendario completo della Milano Fashion Week, in via di aggiornamento:

Martedì 20 settembre

14:00 MILANO MODA GRADUATE

17:00 CNMI FASHION HUB OPENING

Mercoledì 21 settembre

09:30 ANTONIO MARRAS – via Cola di Rienzo, 8

10:30 CALCATERRA – via Meravigli, 7

11:30 MARCO RAMBALDI

12:30 DIESEL – via Marco Cremosano, 1

14:00 FENDI – via Solari, 35

15:00 DEL CORE – viale Gorizia, 14

16:00 AC9 – via Ferrante Aporti, 23

17:00 ALBERTA FERRETTI – via Palermo, 10

18:00 N°21 – via Archimede, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI – via Valenza, 2

20:00 ANDREADAMO – via Adamello, 10

21:00 ONITSUKA TIGER – via Valtellina, 5

Giovedì 22 settembre

09:30 MAX MARA – piazza Affari, 6

10:30 GENNY – via Pier Lombardo angolo Carlo Botta

11:30 DSQUARED2 – via Brera, 12

12:30 ANTEPRIMA – viale Elvezia

13:15 DANIELA GREGIS – piazza Sant'Ambrogio 23

14:00 PRADA – via Lorenzini, 14

15:00 MM6 MAISON MAARGIELA – largo Gustav Mahler

16:00 ACT N°1 – location sull'invito

17:00 EMPORIO ARMANI – via Bergognone, 59

18:00 MOSCHINO – via Piranesi, 14

19:00 BLUMARINE – via Calabana, 6

20:00 GCDS – via Enrico Besana, 12

21:00 BOSS – via Arona, 19

Venerdì 23 settembre

09:30 TOD’S – via Chiese, 2

10:30 MISSONI – via Guglielmo Rontgen, 1

11:30 SPORTMAX – via Senato, 10

12:30 BUDAPEST SELECT – via Ceresio, 7

13:30 ETRO – via Fantolli, 16

14:30 GUCCI – via Mecenate, 77

16:00 CORMIO – via San Mamete, 42

17:00 SUNNEI – location su invito

18:00 VIVETTA – via privata Gradisca 18

19:00 VERSACE – via Perin del Vaga, 2

20:00 STELLA JEAN/WAMI – via Ceresio, 7

21:00 PHILIPP PLEIN – viale Molise, 70

21:30 VITELLI – via Bovisasca, 87

Sabato 24 settembre

09:30 PORTS 1961 – via Giovanni Ventura, 14

10:30 ERMANNO SCERVINO – via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3

11:30 MSGM – via Mike Buongiorno, 13

12:30 JIL SANDER – location TBD

13:30 SALVATORE FERRAGAMO – location TBD

14:30 DOLCE & GABBANA – viale Piave, 24

16:00 TRUSSARDI – via Clerici, 5

17:00 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI – piazza Affari, 6

18:00 TOKYO JAMES – via Ceresio, 7

19:00 BALLY – via Procaccini, 4

20:00 BOTTEGA VENETA – location su invito

21:00 MONCLER – location TBD

Domenica 25 settembre

09:30 HAN KJØBENHAVN – location TBD

10:30 LUISA BECCARIA – location TBD

11:30 FERRARI – via Larga, 14

12:30 LUISA SPAGNOLI – via Turati, 34

13:15 ANNAKIKI – via Calabiana, 6

14:00 HUI – via San Vittore, 21

15:00 GIORGIO ARMANI – via Borgonuovo, 21

16:00 MATTY BOVAN SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA – via Valenza, 2

17:00 ELISABETTA FRANCHI – via San Luca, 3

18:00 ANIYE RECORDS – via Piranesi, 10

19:00 FRANCESCA LIBERATORE – via san Barnaba, 48

Lunedì 26 settembre

09:30 DURAZZI MILANO

10:00 TÍSCAR ESPADAS

10:30 VIVIERS

11:00 MMUSOMAXWELL

11:30 HUSKY

12:00 BYBLOS

12:30 LAURA BIAGIOTTI

Come partecipare agli eventi della Settimana della Moda

Per entrare alle sfilate della settimana della moda è necessario essere in possesso dell'invito o accreditarsi come buyer o giornalisti. Quest'anno, eccezionalmente, due brand hanno aperto le porte dei propri show al pubblico: Diesel, tramite registrazione sul sito, e Philosophy di Lorenzo Serafini, tramite un contest social. Anche chi non riesce ad entrare, però, può seguire gli show in diretta seguendoli su Youtube, sui social o sul proprio sito. Sul sito di Camera Moda inoltre è possibile recuperare tutti i video e le foto delle sfilate. Tra i molti eventi da non perdere ci sono le mostre: da non perdere quella dedicata a Richard Avedon a Palazzo Reale, e quella in ricordo di Giovanni Gastel in Via della Spiga.

Le novità della Milano Fashion Week P/E 2023

Questa edizione vede molti debutti eccellenti: Bally sfila in passerella e Stella Jean presenterà la prima collezione di Matty Bivan, stilista inglese supportato da Dolce& Gabbana. Andrea Incontri debutta alla direzione creativa di Benetton e Maximilian Davis alla direzione creativa di Salvatore Ferragamo. La sfilata di Act N°1 sarà trasmessa live sul canale Instagram di Valentino. Il 2022 vedrà due grandi anniversari: Moncler celebra 70 anni di storia con un grande evento in piazza Duomo, mentre Anteprima festeggia il 30esimo anniversario.