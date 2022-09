Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 21 settembre: come vedere la sfilata di Fendi La Settimana della Moda di Milano entra nel vivo con la prima giornata di sfilate: tra i protagonisti di oggi, mercoledì 21 settembre, ci sono Diesel, Fendi, N°21, Roberto Cavalli e AndreAdamo.

A cura di Beatrice Manca

Bella Hadid in Fendi

A Milano torna la Settimana della Moda: la kermesse si è aperta ufficialmente ieri, con l'inaugurazione del Fashion Hub di Camera Moda, ma le sfilate partiranno solo oggi e proseguiranno fino al 26 settembre. Il calendario ufficiale prevede oltre 60 sfilate in presenza e una giornata dedicata agli show digitali. Tantissime le star e le modelle attese in città, da Heidi Klum alle sorelle Hadid, fino a Michelle Hunziker e Khaby Lame. A inaugurare la Milano Fashion Week è lo show di Antonio Marras (ora sotto il controllo del gruppo Calzedonia) per poi proseguire con le sfilate di Diesel, Fendi, N°21, Roberto Cavalli e AndreAdamo.

Le sfilate di mercoledì 21 settembre

09:30 Antonio Marras – via Cola di Rienzo, 8

10:30 Calcaterra – via Meravigli, 7

11:30 Marco Rambaldi

12:30 Diesel – via Marco Cremosano, 1

14:00 Fendi – via Solari, 35

15:00 Del Core – viale Gorizia, 14

16:00 AC9 – via Ferrante Aporti, 23

17:00 Alberta Ferretti – via Palermo, 10

18:00 N°21 – via Archimede, 26

19:00 Roberto Cavalli – via Valenza, 2

20:00 AnreAdamo – via Adamello, 10

21:00 Onitsuka Tiger – via Valtellina, 5

Dove vedere le sfilate di Fendi e Roberto Cavalli alla Fashion Week

Tra gli eventi di punta della giornata c'è sicuramente la presentazione della collezione donna Primavera/Estate 2023 di Fendi, disegnata dal direttore creativo Kim Jones. Il brand ha celebrato alla New York Fashion Week i 25 anni dell'iconica Baguette e in passerella è apparsa anche Linda Evangelista. Lo show, previsto alle ore 14:00, si svolgerà a via Solari. Chi non è in possesso dell'ambito invito può comunque seguirla in diretta, scegliendo tra varie alternative: il sito di Fendi trasmette lo show integralmente, ma anche il canale Instagram prevede una diretta.

Fendi Couture

La sfilata sarà disponibile anche sul canale ufficiale Youtube, e in alternativa si può vedere sulla piattaforma di Camera Moda. Analogo discorso per lo show Primavera/Estate 2023 di Roberto Cavalli: la nuova collezione, disegnata da Fausto Puglisi, sarà svelata alle 19:00 con una sfilata in via Valenza 2, ma si può guardare in diretta via Instagram o sulla piattaforma di Camera Moda. La magia della moda è finalmente a portata di clic!