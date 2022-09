Linda Evangelista torna in passerella: è lei la diva della New York Fashion Week Fendi ha aperto la New York Fashion Week con una sfilata esclusiva che ha celebrato i 25 anni dell’iconica borsa Baguette. Ad aver attirato tutti i riflettori su di sé è stata Linda Evangelista, tornata in passerella dopo 15 anni in versione fata turchina.

A cura di Valeria Paglionico

È partito ufficialmente il mese dedicato alla moda: ieri sera è cominciata la New York Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 e nei prossimi giorni saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro esclusive collezione. Ad aprire le danze è stata Fendi, che ha "trasferito" il suo show da Milano alla Grande Mela in occasione del 25esimo anniversario dell'iconica borsa Baguette. La linea lanciata in passerella non è stata la S/S 2023 ma la Resort 2023 e a firmarla non sono stati solo Kim Jones e Silvia Venturini Fendi ma anche Marc Jacobs, che ha collaborato con la griffe proprio in occasione dell'anniversario della it-bag. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico, però, è stata soprattutto Linda Evangelista, tornata a calcare il front-row dopo decenni.

Linda Evangelista torna a sfilare dopo 15 anni

Allo show di Fendi gli ospiti famosi non sono mancati, da Kim Kardashian a Valentina Ferragni, fino ad arrivare a Sarah Jessica Parker, che ai tempi di Sex and the City aveva reso la sua Fendi Baguette un vero e proprio "marco di fabbrica". La vera star protagonista della sfilata è stata però Linda Evangelista, una delle modelle simbolo degli anni '90, tornata in passerella dopo 15 anni per questo evento esclusivo. Sul catwalk si è trasformata in una vera e propria fata turchina con un maxi mantello celeste, un modello con lo strascico e le maniche a sbuffo coordinato alle scarpe logate in tinta. Capelli tirati all'indietro, falcata decisa e guanti bianchi da diva: la Evangelista si è lasciata alle spalle il momento difficile affrontato di recente a causa dell'intervento di criolipolisi andato male, ora è tornata a brillare. Sulla passerella di Fendi ha dimostrato che, nonostante gli anni che passano, continua a essere una diva dalla bellezza senza tempo.

Fendi celebra i 25 anni della borsa Baguette

Fendi ha celebrato i 25 anni della borsa Baguette e lo ha fatto con una sfilata uomo e donna in cui ha affiancato gli outfit dei designer Kim Jones e Silvia Venturini Fendi a 10 look firmati da Marc Jacobs. I tre stilisti si sono ispirati al decennio in cui è nata la Baguette: un mix di elementi grunge e sportswear, accessori cult degli anni '90 rivisitati in chiave moderna, dal marsupio ai polsini, e naturalmente l'iconica it-bag in versione logomania. Così facendo, la Maison ha cominciato "col botto" la New York Fashion Week: in quanti aspettano che gli abiti e gli accessori simbolo della nuova collezione arrivino in negozio?