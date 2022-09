Valentina Ferragni incontra Sarah Jessica Parker (e indossa la borsa iconica di Carrie Bradshaw) Valentina Ferragni è a New York per la Fashion Week e ieri, in occasione di un esclusivo evento Fendi, ha avuto la possibilità di incontrare Sarah Jessica Parker. Complice la borsa iconica che anche Carrie Bradshaw aveva indossato, si è sentita come se fosse sul set di Sex and the City.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non è più semplicemente la sorella minore di Chiara, è diventata un'icona di stile a livello internazionale, una influencer capace di lanciare mode e tendenze di stagione. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia volata a New York "in solitaria": sta partecipando alla Fashion Week e di sicuro seguirà moltissime sfilate attese direttamente dalle prime file del front-row. Di recente, ad esempio, ha partecipato a un esclusivo evento firmato Fendi ma la cosa che non avrebbe mai immaginato è che avrebbe incontrato Sarah Jessica Parker. Complici anche l'atmosfera newyorkese e la borsa iconica che la stessa Carrie Bradshaw aveva indossato, Valentina si è sentita come se fosse sul set di Sex and the City.

L'evento per i 25 anni della Fendi Baguette

In quante da ragazzine guardavano Sex and the City e sono cresciute con il mito di Carrie Bradshaw e le altre ragazze? Valentina Ferragni ha realizzato il sogno più grande della maggior parte delle fan dell'iconico telefilm: incontrare la protagonista Sarah Jessica Parker durante un esclusivo evento di moda a New York. Fendi ha infatti celebrato i 25 anni della borsa Baguette con una sfilata uomo e donna, lanciando in passerella 10 inediti look firmati da Marc Jacobs, che sono andati ad affiancare gli outfit dei due designer della Maison Kim Jones e Silvia Venturini Fendi. Tra le prime file c'erano sia Valentina che Sarah, alias Carrie Bradshaw, accomunate dalla stessa passione per le borse griffate e iconiche

Valentina Ferragni in Fendi

Quanto costa la borsa iconica di Valentina Ferragni

“It’s not a bag, it’s a Baguette", queste erano le parole che Carrie Bradshaw pronunciava in Sex and the City quando parlava con orgoglio della sua iconica borsetta Fendi con fibbie logate e paillettes. Oggi è tornata a indossarla e a prendere ispirazione da lei è stata Valentina Ferragni.

La Fendi Baguette

Per partecipare allo show della Maison la sorella di Chiara ha sfoggiato una micro tutina con bustier strapless e cintura incorporata, completando il tutto con un paio di stivali color panna. A fare la differenza è stata però la Fendi Baguette, per la precisione il modello viola tempestato di paillettes (che sul sito ufficiale viene venduta a 3.500 euro). Nella didascalia del selfie con l'attrice ha poi scritto: " Vivendo il mio sogno Sex & the City con Sarah e la Fendi Baguette". Insomma, la piccola di casa Ferragni non potrebbe essere più felice e lo si nota dal sorriso smagliate sfoggiato nella foto con la diva.