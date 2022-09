Il gruppo Calzedonia acquista la maggioranza di Antonio Marras: annunciato l’accordo L’intesa raggiunta da Calzedonia Group e Antonio Marras prevede un piano di investimenti dedicati al rilancio del marchio fondato dallo stilista di Alghero.

A cura di Beatrice Manca

Antonio Marras e Sandro Veronesi

Il Gruppo Calzedonia ha rilevato la maggioranza del brand Antonio Marras: i due hanno firmato un accordo che prevede l’acquisto dell'80% della Antonio Marras Srl da parte dell'azienda di Villafranca di Verona. L’intesa – annunciata con una nota stampa – prevede un piano di investimenti dedicati al rilancio del marchio di Antonio Marras: lo stilista sardo continuerà a sviluppare le sue linee di abbigliamento e di arredo supportato dalla forza finanziaria del Calzedonia Group.

Antonio Marras ha debuttato nel mondo della moda nel 1987, intrecciando l'eredità culturale sarda con sperimentazioni all'avanguardia nell'uso dei materiali. Le sue linee – che si espandono dall'abbigliamento agli accessori, fino agli oggetti di arredo per la casa – e per la sua capacità di mescolare linguaggi diversi, dal teatro alla danza. La storia di Marras adesso entra in una fase, in tandem con il Gruppo Calzedonia, che all'interno comprende già marchi molto diversi tra loro: Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, la linea da cerimonia Atelier Emè, Falconeri e il retail Signorvino. Il gruppo ha dichiarato di aver concluso il 2021 con ricavi per oltre 2 miliardi e mezzo di euro.

“Questo accordo rappresenta l’ingresso del nostro gruppo in un mondo di alta esclusività e creatività per noi nuovo e quindi da affrontare con prudenza e rispetto", ha commentato Sandro Veronesi, fondatore e amministratore delegato del gruppo, tramite una nota stampa. "Siamo però convinti che l’arte e l’intuito di Antonio Marras supportati dalla nostra organizzazione, possano dare ottimi frutti”. Alla vigilia della Milano Fashion Week di settembre, Antonio Marras ha commentato l'esito dell'accordo in modo positivo: "Finalmente mi potrò dedicare esclusivamente all’ aspetto creativo certo che al mio fianco ci sono professionisti di altissimo spessore che mi accompagneranno in questa nuova avventura". La prossima tappa è il piano di rilancio del brand di Marras, con investimenti e strategie ad hoc.