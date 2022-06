Il ristorante più bello della Milano Design Week 2022: da Nonostantemarras tra fiori, ricordi e poesia In occasione della Milano Design Week 2022, nello showroom Nonostantemarras, apre Lillu Arrùbiu, il nuovo Temporary Bistrot & Restaurant nato dalla collaborazione di Antonio Marras e famiglia Rana.

A cura di Clara Salzano

Lillu Arrùbiu, il nuovo Temporary Bistrot & Restaurant nato dalla collaborazione di Antonio Marras e Famiglia Rana

Alla Milano Design Week succede anche di ritrovarsi a mangiare immersi nei ricordi più belli e in un' atmosfera poetica e sognante. Siamo al Lillu Arrùbiu, il nuovo Temporary Bistrot & Restaurant nato dalla collaborazione di Antonio Marras e Famiglia Rana. Lo stilista e designer eclettico ogni anno partecipa alla Design Week e al Fuorisalone con proposte sempre inedite e coinvolgenti e dal 6 al 12 giugno gli spazi dello showroom Nonostantemarras in Via Cola di Rienzo, 8, accolgono il ristorante della Famiglia Rana e Antonio Marras.

Arrivare nel nuovo Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana è un viaggio nell'universo di Antonio Marras e della famiglia Rana. Si deve attraversare tutto lo showroom Marras per accedere al nuovo ristorante aperto in occasione della Milano Design Week che quest'anno ha il nome del giglio Lillu Arrùbiu. Il giglio è un fiore ricco di significati per Antonio Marras perché nasce spontaneo intorno al 24 giugno, per San Giovanni che è un giorno di riti e celebrazioni nella tradizione di Alghero. Ogni dettaglio all'interno del ristorante rimanda all'immaginario di Antonio Marras e alla sensibilità della famiglia Rana.

L'universo Marras è un insieme di stratificazioni, di accostamenti, di incrostazioni e di decori, di gli intarsi e ricami, di colori, disegni, odori che immergono i visitatori in un mondo di poesia e bellezza che rapisce lo sguardo ma anche il palato grazie all'eccellenza delle proposte gastronomiche della famiglia Rana.

Il nuovo Temporary Bistrot & Restaurant di Antonio Marras e Famiglia Rana

Alle pareti magici fiori di carta, porte riutilizzate, pezzi di tessuti delle collezioni Marras rivestono le sedute dei ristoranti, tutto all'interno del Lillu Arrùbiu tutto è un richiamo al concetto di rigenerazione – Re-Generation (tema del Fuorisalone 2022) – nella sua accezione più ampia. Il menù proposto Lillu Arrùbiu è inoltre la perfetta combinazione tra la tradizione sarda di Antonio Marras, romagnola della famiglia Rana e napoletana dello chef Giuseppe d'Aquino.

L'apertura del nuovo Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana all’interno dello showroom Nonostantemarras, in. occasione della Milano design week 2022, è anche l'occasione per presentare le nuove collezioni per la tavola di Casa Marras come la serie di ceramica con il tema del Lillu Arrùbiu, che viene ripreso anche, in formato gigante, sulla carta da parati Lillu Arrùbiu Wallpaper by Wall&decò.

Lillu Arrùbiu Wallpaper by Wall&decò

Nello showroom sono esposti anche i nuovi vasi – pezzi unici di Antonio Marras che rimandano alla tradizione dei vasi da esterno pugliesi e vengono rivisitati come opere d'arte esclusive, smaltate e decorate a mano dallo stilista. Infine completano lo spazio le nuove lampade Segni, in edizione limitata, disegnate da Antonio Marras per Servomuto che rendono l'atmosfera di Nonostantemarras, col suo giardino e il ristorante, coinvolgente