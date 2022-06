Cosa vedere alla Triennale durante la Milano Design Week 2022 In occasione della Milano Design Week 2022 Triennale Milano ha aperto nuove mostre e organizzato eventi, talk e proiezioni dedicati al mondo del design e della cultura internazionali.

A cura di Clara Salzano

Memphis Again alla Triennale Milano ©Delfino, Sisto, Legnani e Alessandro, Saletta

Durante la Milano Design Week sono così tanti gli eventi in programma tra salone del Mobile e Fuorisalone che orientarsi tra i vari appuntamenti, inaugurazioni, mostre, performance può essere difficile. C'è un luogo tuttavia dove recarsi per essere certi di essere sempre catturati dal meglio del design e della cultura internazionali. In occasione della settimana del design milanese Triennale Milano ha aperto al pubblico varie nuove mostre, che si affiancano ai validi contenuti già in esposizione. Dalla collaborazione con Memphis Milano alle installazioni di The Tokyo Toilet / Milano, scopriamo tutto quello che c'è da vedere alla Triennale di Milano.

Forest Tales foto © Gianluca Di Ioia

Le mostre gratuite alla Triennale di Milano

In concomitanza con la sessantesima edizione del Salone del Mobile.Milano, Triennale presenta i progetti di alcune delle firme più importanti del design internazionale. Arthur Arbesser, designer viennese, ha scelto di misurarsi con il concept di una scatola creando la sua collezione In a Box in cui espone una serie di mobili fuori scala rivestiti da stampe tridimensionali ad effetto. Forest Tales di American Hardwood Export Council (AHEC) è una collezione di arredi pensati durante la pandemia e creati con legni provenienti da foreste americane che vuole essere un manifesto contro lo spreco del design.

In a Box di Arthur Arbesser ©Henrik Blomqvist

Fabio Novembre è il direttore artistico di Driade on stage, un laboratorio che vede la partecipazione dello stilista Marcelo Burlon, il trapper Sfera Ebbasta, l’artista Omar Hassan e il gamer e content creator Pow3r, che danno vita ad una contaminazione tra le arti per Driade. Il progetto The TokyoToilet, che ha trasformato dei comuni wc di Tokyo in opere d'arte pubbliche, arriva a Milano e negli spazi della Triennale espone alcuni oggetti e planimetrie dei Tokyo Toilet creati dal collettivo di artisti giapponese SKWAT in collaborazione con l'artista giapponese Daido Moriyama.

The Tokyo Toilet foto © Gianluca Di Ioia

Gli spazi di Triennale Milano sono stati invasi anche dal mondo Gufram che celebra il cinquantesimo anniversario del suo Cactus con la mostra Cactusrama, che comprende dodici edizioni di uno dei pezzi più iconici del design. La mostra, dove per la prima volta è presentata anche la nuova collaborazione con The Andy Warhol Foundation for Visual Arts, è un viaggio attraverso le diverse sfaccettature del Cactus concepita come una scultura domestica dalle molteplici personalità. In sala Sottsass, in via permanente, è stato ricostruito il nucleo centrale di Casa Lana di Ettore Sottsass, attorno alla casa si susseguono un ciclo di esposizioni come Ettore Sottsass. Struttura e colore curata da Marco Sammicheli fino al 12 giugno 2022.

Cactusrama di Gufram

Le collaborazioni di Triennale Milano

I pezzi più iconici del design italiano della Collezione di Triennale Milano, dal 1946 al 1981, costituiscono il Museo del Design italiano, esposto in modo permanente al piano terra del museo. Al primo livello, nella Curva di Triennale Milano, è stata realizzata una vera e propria discoteca, con la colonna sonora di Seth Trox: Memphis Again è il nome della mostra dedicata agli arredi, accessori tessili, tappeti e materiali più diversi realizzati tra il 1981 e il 1986 dai designer di Memphis. Continua inoltre la collaborazione di Triennale Milano con Fondation Cartier per l'esposizione Raymond Depardon che indaga l’opera dell’artista, fotografo e regista francese.

Memphis Again a Triennale Milano © Delfino Sisto Legnani e Alessandro Saletta – DSL Studio

Gli eventi nel giardino della Triennale aperti al pubblico

Dal 3 al 12 giugno Triennale Milano apre al pubblico con una serie di nuovi progetti ma anche talk ed eventi per la Milano Design Week. Negli spazi del museo si svolgeranno ogni giorno incontri, lecture e proiezioni dedicati ai protagonisti del mondo del design come l'Omaggio a Paulo Mendes da Rocha, recentemente scomparso, il 7 giugno alle 18:30 con la proiezione del documentarioIt's All a Plan di Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano. Nel Giardino Giancarlo De Carlo, sempre il 7 giugno dalle ore 19.30, ci sarà il dj set di Ilaria Gre e a seguire, alle 21.30, il dj set di Mace per un grande evento musicale dedicato alla città di Milano.