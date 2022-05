Rossetti e fiori dipinti sui palazzi: a Milano la prima strada che diventa un’opera d’arte In occasione della Milano Design Week 2022 via Giuseppe Balzaretti a Milano sarà trasformata in un’opera permanente di arte pubblica in stile Toiletpaper.

A cura di Clara Salzano

La nuova installazione site specific di Toiletpaper a Milano in collaborazione con Organics by Red Bull

La sede di Toiletpaper a Milano, con la sua caratteristica facciata dipinta con enormi rossetti, è già da tempo meta di pellegrinaggio per i creativi del mondo. Presto ci sarà un altro motivo ancora per recarsi in via Giuseppe Balzaretti, zona Città Studi: qui sorgerà la prima strada di Milano trasformata in un'opera di arte pubblica permanente.

Via Balzaretti a Milano dove si trova la sede di Toilet Paper

In occasione della Milano Design Week 2022 l'arte di Toiletpaper invade via Balzaretti a Milano. I palazzi che si affacciano sulla strada, accanto alla ormai famosa “casa con i rossetti” al civico 4, verranno decorati con l’immaginario dirompente tipico della rivista d'arte fondata da Maurizio Cattelan e il fotografo Pierpaolo Ferrari. Il titolo del progetto è Toiletpaper Street dreamed with Organics by Red Bull e sarà realizzato usando le grafiche più iconiche della rivista d'arte (Trumpets, Flowers with Holes e Roses).

Come sarà l’opera TOILETPAPER STREET dreamed with ORGANICS by Red Bull

Si darà vita ad una magnifica installazione site specific di sicuro successo, come il progetto della sede di Toiletpaper nato in modo inaspettato, come raccontano Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Nessuno si aspettava una tale risonanza né di conquistare in pochi anni l'intera strada con l'immaginario surreale e della rivista.

Le grafiche Roses per il progetto TOILETPAPER STREET dreamed with ORGANICS by Red Bull

Toiletpaper Street dreamed with Organics by Red Bull sarà un intervento d'arte urbana senza paragoni a Milano. Gli edifici di via Balzaretti, una volta completato il lavoro, saranno come gigantesche pagine del magazine Toiletpaper che invitano il pubblico ad un'esperienza artistica immersiva unica nel tessuto urbano di Milano.

La targa di TOILETPAPER

Per l'installazione Cattelan e Ferrari hanno realizzato anche un inedito scatto, riportato nel nuovo numero di Toiletpaper e riprodotto nella via. L'intera opera sarà visibile a partire dal 6 giugno 2022 e l'intervento d'arte urbana darà vita ad un'inedita design street che sarà celebrata con uno street party giovedì 9 giugno dalle ore 18.30 in perfetto stile Toiletpaper.