Fuorisalone 2022, le più belle installazioni alla Statale di Milano raccontate dagli autori La mostra di Interni alla Statale di Milano inaugura la Milano Design Week 2022 e si conferma l’evento più importante del Fuorisalone con oltre 50 progettisti e 40 installazioni di design stupefacenti.

A cura di Clara Salzano

Il Fuorisalone 2022 alla Statale di Milano

Labirinti di giardini, torri di specchi, installazioni luminose e giganteschi peluche animano gli spazi interni ed esterni dell'Università degli Studi di Milano e dell'Orto Botanico di Brera in occasione del Fuorisalone 2022. La mostra-evento INTERNI si conferma l'evento più atteso della Milano Design Week che ha inaugurato il 6 giugno fino al 13 giugno 2022. Artisti, designer e architetti internazionali si sono confrontati sul tema Design Re-generation di questa edizione realizzando più di quaranta opere site specific. Per la prima volta quest'anno la mostra-evento ideata da Interni si svolge anche in Piazza Cordusio, all’Audi House of Progress, e all'IBM Studios di Piazza Gae Aulenti.

Design come rigenerazione, questa è stata la riflessione fatta dagli oltre cinquanta progettisti italiani e internazionali, in collaborazione con aziende, start-up e istituzioni, che hanno partecipato alla mostra-evento di Interni per il Fuorisalone 2022.

Elena Salmistraro per Guglielmi Rubinetterie ha dato vita a La voce di Idra

Ogni installazione presente nei vari spazi espositivi è un interpretazione del tema scelto da Gilda Bojardi, Direttrice di Interni, il magazine di design del Gruppo Mondadori che ogni anno apre la settimana del design milanese con la sua mostra-evento. Ed è stata proprio Gilda Bojardi a ideare il FuoriSalone nel 1990 e oggi, a distanza di più di trent'anni l'evento si conferma il più importante appuntamento del mondo del design internazionale.

Le opere site specific alla Statale

Le installazioni alla Statale di Milano

"La nostra mostra – spiega Gilda Bojardi – ha proprio l’obiettivo di stimolare una riflessione corale sul design inteso come attitudine a migliorare il nostro presente e futuro". Al centro del prato del cortile principale dell'Università degli Studi di Milano il visitatore è accolto dall'imponente opera progettata da Piero Lissoni e realizzata da Sanlorenzo, Fabbrica, che attraverso una struttura di tubolari, simile ad un'impalcatura, rievoca il salire su uno yacht.

Fabbrica, l’opera progettata da Piero Lissoni e realizzata da Sanlorenzo

Studio Ron Arad and Associates anima il cortile della Statale con Love Song, una scultura in marmo bianco di Carrara che rappresenta un palindromo visivo. Elena Salmistraro per Guglielmi Rubinetterie ha dato vita a La voce di Idra una fontana futuristica che parla di cambiamento e innovazione. Antonio Marras trasforma le colonne dell'Università degli studi di Milano in Giganti, personaggi mitologici ispirati alla storia e alla cultura della Sardegna.

Antonio Marras per la mostra evento di Interni

Un labirinto di pareti curve riflettenti arricchisce il Cortile della Farmacia: The A-maze Garden di Amazon con il Climate Pladge è una celebrazione dei valori ambientali ad opera di Lissoni Associati e Francesco Canesi Lissoni che si sono ispirati agli alberi di Piet Mondrian e ai giardini all’italiana per il design del dedalo.

Jacopo Foggini e Beton Eisack alla Statale di Milano

Jacopo Foggini e Beton Eisack hanno creato un tempio della sostenibilità e dell'innovazione nel Cortile dei Bagni. Mentre il Cortile del Settecento è stato trasformato da Raffaello Galiotto in un labirinto verde con Labyrinth Garden che invita all'esplorazione. Queste sono solo alcune delle opere più suggestive in mostra, vi invitiamo a scoprirle tutte fino al 13 giugno 2022.