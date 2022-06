Milano Design Week 2022, le prossime tendenze d’arredo per la casa Inclusività e versatilità, nuovi materiali e sostenibilità sono i temi emersi dalle nuove collezioni per la casa presentate alla Milano Design Week 2022. Scopriamo in che direzione si muove il design.

A cura di Clara Salzano

Le tendenze del design dal Salone del Mobile 2022 – Arper

Sembra proprio che il Salone del Mobile.Milano e il Fuorisalone, dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia, siano tornati con grande slancio, con soluzioni innovative e originali a dettare le tendenze future del design internazionale. La Milano Design Week 2022, che si è svolta di nuovo in presenza dal 6 al 12 giugno 2022, si è chiusa registrando un enorme successo. I designer e le aziende hanno partecipato con grande entusiasmo presentando tante novità per arredare la casa. Vediamo le ultime tendenze d'arredo per la casa.

Soluzioni innovative ed originali per la casa

Arredi versatili modulari

Inclusività e versatilità, nuovi materiali e sostenibilità sono stati i temi chiave per le nuove collezioni d'arredamento presentate in occasione della Milano design week 2022. Gli oggetti e gli spazi diventano sempre più ibridi nelle case di tutti ecco perché molte aziende puntano su arredi modulari e leggeri che possono essere spostati, composti, assemblati e vivere anche isolati.

Un valido esempio di arredamento versatile e modulare è l'ultima collezione firmata da Virgil Abloh per Cassina, Modular Imagination, presentata in occasione del Fuorisalone 2022, che comprende una collezione di blocchi in due dimensioni, da usare singolarmente o combinati, per creare un pouf, una panca o un tavolino. I blocchi sono realizzati in bio polimero nero opaco e legno riciclato che ne fa un arredo non solo versatile ma sostenibile.

Modular Imagination di virgil Abloh per Cassina

Nella casa del prossimo futuro tutto diventa permeabile. Non esistono più nette distinzioni di zone né di funzioni per gli arredi. La collezione per la casa di Toiletpaper si arricchisce di una serie di divani modulari, nelle iconiche grafiche del magazine d'arte, con elementi componibili come pouf, cuscino e poggiaschiena che possono essere usati singolarmente o essere abbinati per creare soluzioni d'arredo sempre differenti, adatti a diverse funzioni, dalla casa al negozio.

I nuovi divani modulari di Toiletpaper Home con cuscini, poggiaschiena e pouf componibili

Negli spazi della Triennale di Milano, Gufram ha celebrato i 50 anni di uno dei suoi pezzi più iconici, Cactus, con la mostra Cactusrama in cui sono state presentate 12 edizioni dello storico arredo e per la prima volta la nuova collaborazione con The Andy Warhol Foundation for Visual Arts che ha realizzato le nuove edizioni limitate di Cactus, ognuna disponibile in soli 99 pezzi.

La mostra Cactrusrama alla Triennale Milano per Gufram

Riedizioni di icone del design

Il Salone del Mobile. Milano 2022, alla sua 60° edizione, conferma l'importanza del design senza tempo attraverso la riedizione di diverse icone del design. Investire in pezzi che hanno fatto la storia dell'arredamento è sempre più una pratica diffusa e sicura. La cultura dell'arredo si sta affermando non solo tra gli esperti del settore e appassionati del design ma è soprattutto la Generazione Z che si dimostra consapevole e attenta ad un certo design ricercato e di qualità.

La nuova edizione limitata della lampada Arco K 2022 di Flos

Per i suoi 60 anni di storia, l'azienda Flos festeggia con la riedizione lampada da terra Arco, che compie anch'essa 60 anni. Alla Milano Design Week 2022 è stata presentata la versione celebrativa dell'iconica lampada: sono solo 2022 i modelli in edizione limitata dell'Arco K 2022, disponibile solo online. Una delle poltrone senza struttura più iconiche del design, la Karelia di Liisi Beckmann, è stata rieditata attraverso l'aggiunta di piedini che consentono di assemblare più elementi. Zanotta ripropone la famosa seduta, che prende il nome dalla regione dove è nata la designer, in una versione di maggiore comfort e differente rivestimento.

La nuova edizione di Karelia di Liisi Beckmann lanciata da Zanotta al Salone del Mobile.Milano 2022

Sostenibilità e longevità del design

Sempre più designer scelgono di lavorare con materiali sostenibili, sui temi di recycling e upcycling, senza rinunciare mai alla qualità e all'eleganza dei prodotti. Dalla Milano Design Week 2022 emerge una particolare attenzione al riuso e alla scelta di soluzioni responsabili per la casa che vanno dal preferire aziende e designer con un identikit chiaro e valido in tema di sostenibilità al preferire il pezzo unico che ripaga in termini di longevità.

Le sedute di Carl Hansen, icone del design danese senza tempo

Sul tema della sostenibilità i designer danesi sono pionieri e in occasione del Fuorisalone 2022 la galleria di Rossana Orlandi ha ricostruito un piccolo angolo di Danimarca. The Danish House è stata una vetrina per alcuni dei progettisti più rinomati della Danimarca. In uno spazio di due livelli è stata ricostruita una casa modello fatta di artigianalità senza tempo, funzionalità ed estetica, tipici del design danese, dalle sedie di legno di Carl Hansen alla nuova lampada PH 5 Retake di Louis Poulsen, in materiale riciclato, che è stata creata attraverso la trasformazione di prodotti difettosi in lampade preziose.

La lampada PH 5 Retake di Louis Poulsen alla Danish House di Rossana Orlandi

Le nuove collezioni indoor e outdoor di Paola Lenti presentano arredi realizzati dal recupero creativo di avanzi di tessuti come la collezione Metamorfosi disegnata dai designer brasiliani Fernando e Humberto Campana che hanno creato una collezione di di pezzi unici in edizione speciale che rispettano sia il tema della sostenibilità, della longevità che dell'esclusività e artigianalità.