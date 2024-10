Festa del Cinema di Roma 2024: da Laetitia Casta a Vittoria Puccini, i look della cerimonia d’apertura

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Col red carpet inaugurale di mercoledì 16 settembre, è ufficialmente cominciata la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. L'apertura della kermesse è stata affidata a un film italiano: Berlinguer. La grande ambizione diretto da Andrea Segre, primo titolo del Concorso Progressive Cinema. Il cast era presente alla proiezione (Elio Germano, Elena Radonicich, Paolo Calabresi) e con loro anche la famiglia Berlinguer. Tanti anche i volti del mondo dello spettacolo che hanno sfilato sul primo tappeto rosso della kermesse, che animerà Roma fino al 27 ottobre: Lino Guanciale (conduttore della serata di apertura), Vittoria Puccini, Anna Foglietta, Luca Zingaretti con Luisa Ranieri, Laetitia Casta Valeria Marini e tanti altri ancora.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri divi del red carpet

La coppia è una delle più affiatate del mondo dello spettacolo, innamoratissimi come il primo giorno. Il pubblico ama vederli insieme, perché trasmettono sempre grande complicità. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno scelto un look di coordinato all'insegna dell'intramontabile total black. Per l'attrice abito da sera a maniche lunghe con maxi scollatura a V firmato Giorgio Armani, con dettaglio prezioso al collo: è un gioiello di Bulgari, dell'iconica linea Serpenti.

Non solo abiti da sera: sul red carpet sfilano i tailleur

Tante celebrities hanno scelto di calcare la scena in tailleur, una scelta con cui non si sbaglia mai, perché è l'outfit formale per eccellenza, che però può essere declinato in modi diversi a seconda dell'occasione (più o meno glamour) e della propria personalità. Vittoria Puccini, per esempio, ha dato al suo look un tocco sparkling: per l'attrice due pezzi di Giorgio Armani, della collezione Autunno/Inverno 2018-19. Giacca doppiopetto e pantaloni morbidi sono infatti impreziositi da righe di cristalli che rendono il tutto scintillante.

In tailleur anche Paola Turci e Bianca Berlinguer, che si sono mosse sulla stessa scelta stilistiche. Look black and white per entrambe: la prima in versione oversize con accessori argento e occhiali da sole scuri, la seconda in versione classica. Chantal Sciuto ha invece puntato sul colore, con un due pezzi fucsia dai dettagli arancio.

Laetitia Casta con le gambe in mostra

Scelta audace, per un red carpet, da parte di Laetitia Casta. Messo da parte sia l'elegante abito da sera che il formale tailleur, lei ha puntato su un minidress effetto metallizzato di Givenchy, con ampia scollatura rotonda, fiocchetto sul décolleté e strascico posteriore, impreziosito da un collier di smeraldi e diamanti.

