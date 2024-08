video suggerito

La cerimonia d’apertura del Festival di Venezia 2024: tutti i look delle star sul red carpet È partito il Festival del Cinema di Venezia 2024. Ieri, con la prima del film di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice, è andata in scena la serata inaugurale e le star ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile: ecco tutti gli abiti e i look del red carpet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi glamour più attesi dell'anno che fino al prossimo 7 settembre vedrà innumerevoli attori e registi di fama internazionale presentare i propri film in anteprima mondiale. Ieri c'è stata la serata di apertura con la prima di Beetlejuice Beetlejuice, la nuova opera di Tim Burton, e, come da tradizione, le star ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra sinuosi abiti da sera, paillettes, scollature e tacchi a spillo. Monica Bellucci si è trasformata in una diva dark, Jenna Ortega ha puntato sul rosso fuoco, la madrina Sveva Alviti su una sirena scintillante: ecco chi ha firmata gli abiti e i look del red carpet inaugurale.

Le star in total black alla serata inaugurale di Venezia '81

La grande protagonista del red carpet inaugurale di Venezia '81 non poteva che essere Monica Bellucci. Dopo essere arrivata al Lido con un elegantissimo tailleur total white, per la prima del film del compagno Tim Burton ha preferito trasformarsi in una dark lady con un esuberante abito Vivienne Westwood Couture, un modello con le maniche tempestate di ruches e una scollatura maxi arricchita da uno scintillante collier di Cartier.

Monica Bellucci in Vivienne Westowood Couture

Moltissime le star che, come lei, hanno scelto degli outfit total black, da Sigourney Weaver in Chanel a Zhang Ziyi con la jumpsuit di velluto di Armani Privé, fino ad arrivare a Catherine O'Hara con un abito "intrecciato" di Oscar de la Renta. Come non fare riferimento a Winona Ryder con il suo maxi dress di tulle con il bustier-smoking di Chanel Couture?

Catherine O'Hara in Oscar de la Renta

Da Jenna Ortega a Clara, i look colorati del primo red carpet

Alla prima serata veneziana non potevano mancare i colori accesi che hanno il sapore d'estate. A infiammare il red carpet è stata prima di tutto Jenna Ortega, coperta da una cascata di tulle rosso fuoco by Christian Dior (con tanto di scarpe custom coordinate di Jimmy Choo).

Jenna Ortega in Christian Dior

Isabelle Huppert ha seguito il suo esempio con un lungo vestito a sacco total red di Balenciaga Haute Couture. A scegliere il rosa confetto in pieno stile Barbie sono state le italianissime Clara e Chiara Francini: la prima ha osato con un sensuale abito col bustier trasparente di Armani Privé, la seconda con una creazione floreale di Zimmermann.

Clara in Armani Privé

Total white, invece, per Taylor Russell con il suo look Chanel Couture vintage fatto di dettagli in pizzo, bustier steccato e una gonna super pomposa. Anche Mariacarla Boscono ha scelto il bianco con uno slip dress con spacco laterale di Ann Demeulemeester custom ma, a differenza della maggior parte delle celebrities, ha osato con un paio di stivali raso terra.

Taylor Russell in Chanel Couture vintage

Gli abiti scintillanti alla cerimonia di apertura del Festival

Naturalmente sono state moltissime le celebrities che hanno approfittato della prima e attesa serata del Festival per brillare con delle scintillanti paillettes. Dopo il bagno in Laguna in jeans e camicia, Sveva Alviti ha incantato il pubblico con una sinuosa sirena strapless e sparkling di Armani Privé.

Sveva Alviti in Armani Privé

A farle concorrenza sempre in Armani Privé è stata Cate Blanchett con il suo lungo tubino a effetto metallico in total gold. Anche in questa occasione l'attrice ha riproposto la collana "da spalle", ovvero un filo di cristalli poggiato sulla scollatura di Louis Vuitton che aveva già sfoggiato a Cannes. Reduce dal matrimonio con il Chuck Bass di Gossip Girl, Amy Jackson questa volta ha scelto un maxi dress nero di Alberta Ferretti ricoperto di paillettes argentate. Chi si aggiudica il titolo di star più glamour della serata inaugurale del Festival di Venezia 2024?

Amy Jackson in Alberta Ferretti