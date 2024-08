video suggerito

Monica Bellucci e Tim Burton sbarcano in Laguna: a Venezia la coppia veste coordinato Monica Bellucci e Tim Burton sono sbarcati in laguna: la coppia è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia dove sarà presentato “Beetlejuice Beetlejuice” film in cui l’attrice recita diretta dal regista statunitense, suo compagno da qualche tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Monica Bellucci e Tim Burton

Il Lido di Venezia inizia a popolarsi di star. A meno di 24 ore dall'inizio dell'81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, è arrivata la madrina, l'attrice Sveva Alviti, elegantissima in bianco, e a poche ore di distanza sono seguiti Isabella Ferrari, Angela Jolie e Sigourney Weaver. I flash dei fotografi, però, erano tutti per la coppia formata dal regista Tim Burton e dall'attrice italiana Monica Bellucci. La diva italiana è tra i protagonisti di Beetlejuice Beetlejuice, ultimo film del regista che verrà presentato in Sala Grande proprio dopo il red carpet inaugurale. I due, più affiatati che mai, sfoggiavano due look molto simili.

Monica Bellucci e Tim Burton incantano il Lido

Occhiali da sole di rito per Monica Bellucci e Tim Burton per il loro arrivo al Lido. La coppia ha optato per un completo elegante dando vita a due look coordinati molto simili. L'attrice italiana sceglie il bianco, come la madrina Sveva Alviti, sceglie un pantalone a palazzo a vita alta con una giacca doppio petto aperta e impreziosita da bottoni in oro. Il look è total white ad eccezione per la blusa color blu navy, che riprende l'outfit di Tim Burton.

Bellucci e Burton arrivano al Lido

Il regista statunitense, come spesso accade, è arrivato in laguna con il suo solito borsalino, en pendant con il completo e la camicia, entrambi blu. Ai piedi, al posto di un paio di scarpe eleganti, Burton sfoggia un paio di calzature scamosciate nere a rendere l'intero look elegante ma non formale, perfetto per l'arrivo in laguna. La sintonia tra i due è stata sviscerata e approfondita anche nel corso di una recente intervista a Madame Figaro, il supplemento settimanale del quotidiano francese Le Figaro. Monica Bellucci ha raccontato com'è stato recitare per il compagno e quanto quest'esperienza lavorativa abbia mutato il loro rapporto: "Conoscere intimamente Tim come uomo ha creato un legame unico con il regista”. Sul ruolo di Delores ha raccontato come Tim Burton le ha proposto il ruolo:

Non ha creato il personaggio per me, ma un giorno mi ha detto: “Ho un ruolo chiave in questo film, e vorrei che fossi tu”. Non gli ho nemmeno chiesto chi. Amavo già da tempo i suoi film e il suo mondo onirico. Ammiravo il suo genio, la sua capacità di realizzare film sorprendenti, divertenti e commoventi. Così ho accettato volentieri di interpretare Delores, dandogli carta bianca.