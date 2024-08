Venezia ’81, Sveva Alviti è già regina di stile: l’arrivo in tailleur bianco della madrina del Festival

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo all'inizio della Mostra del cinema di Venezia, l'evento annuale arrivato alla sua 81esima edizione che a partire dal 28 settembre vedrà moltissimi registi e attori di fama internazionale presentare i loro film in anteprima. La madrina di quest'anno è Sveva Alviti, è lei che aprirà la cerimonia di inaugurazione sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema e che chiuderà la manifestazione annunciando i vincitori dei Leoni il prossimo 7 settembre. È già arrivata al Lido da qualche ora e, nell'attesa di sfilare sull'ambito red carpet domani sera, ha dato una piccola anticipazione del suo stile durante la prima apparizione di fronte i riflettori: ecco cosa ha indossato.

Sveva Alviti in total white arriva a Venezia

Attrice, modella, regista e appassionata di tennis: Sveva Alviti è l'artista scelta per ricoprire i panni di madrina durante l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. È nata a Roma ma ha vissuto a lungo a New York, anche se la consacrazione è arrivata in Francia nel 2017 quando è diventata protagonista di Dalida, il biopic di Lisa Azuelos sulla celebre icona francese. Oggi è pronta per godersi al massimo un nuovo traguardo della sua carriera. Come da tradizione, è arrivata al Lido con un giorno di anticipo rispetto all'inizio del Festival, così da partecipare a interviste e shooting, e fin dallo sbarco ha dato prova di essere un'icona di stile. Ha puntato sul total white, seguendo il trend estivo evergreen simbolo dell'eleganza senza tempo.

L'arrivo di Sveva Alviti

Il look mannish di Sveva Alviti

Per l'arrivo a Venezia Sveva Alviti è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, affidandosi alla raffinatezza di Giorgio Armani, il re della moda italiana. Niente abiti principeschi o look audaci, ha preferito la moda mannish con un candito tailleur giacca e pantaloni. Si tratta di un modello oversize con giacca doppiopetto portata abbottonata ma senza nulla sotto e un paio di pantaloni palazzo dal taglio classico. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta col tacco a spillo e una borsa di pelle coordinata. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Sveva è già la regina fashion del Festival di Venezia 2024.

Sveva Alviti in Giorgio Armani