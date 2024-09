Vincent Lindon e Nicole Kidman vincono la Coppa Volpi, l’attrice assente per la scomparsa della madre

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni anno nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, vengono assegnati i premi ad attori e attrici per le loro interpretazioni nei film in Concorso e mostrati al Lido. Per l'81esima edizione della kermesse, ad aggiudicarsi la Coppa Volpi, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice, dopo un'attenta revisione della giuria, sono stati Vincent Lindon e Nicole Kidman, per i loro ruoli nei film The Quiet Son e Babygirl.

Il discorso di Vincent Lindon

Alla presenza della madrina della rassegna, l'attrice Sveva Alviti, che ha annunciato i vincitori del prestigioso premio, a prendere parola sul palco alla consegna della Coppa Volpi è stato che in un lungo e accorato discorso ha dichiarato:

Sono davvero emozionato e commosso, mi ricordo che mio nonno mi diceva quando ero piccolo che la lingua francese, come quella inglese o anche italiana, spesso non è in grado di raccontare il disagio, con una sola parola, grazie, si ringrazia chi ci dà il fuoco, chi ci salva la vita, e quindi devo ringraziare la presidente di giuria, Isabelle Huppert, è raro che un artista francese sia così imparziale con un attore della sua stessa nazionalità. Sognavo questo premio da tantissimo tempo e so che cambierà la mia vita.

Nicole Kidman vince la Coppa Volpi, ritira il premio la regista del film

Vincitrice della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile è stata Nicole Kidman, protagonista del film Babygirl. A ritirare il premio è stata la regista della pellicola, Halina Reijn, che spiega, alla platea, l'assenza dell'attrice americana che ha dovuto abbandonare la Mostra a causa di un lutto improvviso. Questo il messaggio:

Oggi sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono scioccata, ma sono dovuta tornare dalla mia famiglia e questo premio lo dedico lei, mi ha guidata, mi ha creata. Il mio cuore ora è in pezzi, ma affido ad Halina Reijn le mie parole.