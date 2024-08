video suggerito

Il matrimonio italiano di Ed Westwick ed Amy Jackson: la sposa è una principessa con maxi velo di pizzo Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati ieri in Cilento, coronando il suo sogno d’amore a poco più di due anni dall’inizio della relazione. Lui in smoking, lei in un meraviglioso abito principesco: ecco chi ha firmato i look bridal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati ieri, coronando il loro sogno d'amore dopo poco più di due anni di fidanzamento. Lui è il Chuck Bass di Gossip Girl, lei una modella di successo e fin dai primi incontri tra loro è scattata subito la scintilla, tanto che dopo circa 12 mesi dall'ufficializzazione della relazione è arrivata la romantica proposta di nozze. Per il grande giorno hanno scelto l'Italia: dopo aver organizzato due pre-party in Costiera Amalfitana (con tanto di tema pasta e pizza), ieri si sono trasferiti in Cilento, dove hanno pronunciato il fatidico sì dinanzi a circa 200 invitati. Ecco tutti i dettagli della location scelta e degli eleganti look bridal sfoggiati dai neo-coniugi.

La location in Cilento scelta per il matrimonio

Il matrimonio di Ed Westwick ed Amy Jackson è andato in scena nella splendida cornice del Cilento, un luogo della Campania suggestivo ma meno conosciuto rispetto alla Costiera Amalfitana e all'isola di Capri. Gli sposi ne sono rimasti colpiti fin da subito, conquistati dalla bellezza della sua semplicità. Si sono affidati a Giada Filippetti Della Rocca della Destination Management Company, è stata lei a curare ogni dettaglio della cerimonia, dall'allestimento al trasferimento dei 200 invitati da una location all'altra, il risultato? Tre giorni di party, brindisi e promesse d'amore avvenuti sullo sfondo di meravigliosi panorami. Naturalmente tra gli invitati non sono mancati i volti noti dello spettacolo, da Leonie Hanne a Vittoria Puccini, fino ad arrivare a Kelly Rutherford, la Lily di Gossip Girl.

Ed Westwick in Giorgio Armani, Amy Jackson in Alberta Ferretti

I look da sposi di Ed Westwick ed Amy Jackson

A rendere ancora più suggestivo il matrimonio della coppia non potevano che essere i look bridal scelti per il fatidico sì. Il Chuck Bass di Gossip Girl si è affidato allo stilista simbolo dell'eleganza italiana, Giorgio Armani, che ha realizzato su misura per lui uno smoking bicolor con pantaloni neri e giacca bianca, il tutto completato da un papillon a contrasto total black. La sposa ha rispettato la tradizione del bianco e si è trasformata in una vera e propria principessa grazie ad Alberta Ferretti. Ha indossato un lungo abito con bustier strapless e gonna con strascico e maxi volant che partiva dal punto vita, abbinando la creazione personalizzata a un velo con inserti in pizzo. Chignon tiratissimo che ha messo in risalto il viso, bouquet di fiori bianchi e viso di porcellana: Amy Jackson nel suo grande giorno era una vera e propria dea.