Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl sposa Amy Jackson: tutti i look dei party pre-matrimonio Ed Westwick, meglio noto come Chuck Bass di Gossip Girl, è pronto per sposare la fidanzata Amy Jackson. I due hanno organizzato un matrimonio in Costiera Amalfitana e sui social stanno condividendo le foto dei party pre-nozze: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano l'iconico matrimonio tra Chuck Bass e Blair Waldorf nel gran finale di Gossip Girl? Ad anni di distanza si torna a parlare dell'attore che ha interpretato il noto protagonista della serie ma questa volta non c'entrano nulla gli scandali dell'élite dell'Upper East Side: Ed Westwick ha trovato l'amore nella vita reale ed è pronto a sposarsi per davvero. La sua dolce metà si chiama Amy Jackson ed è una modella di successo. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2021 e un evento organizzato dalla Aston Martin al circuito di Silverstone ma hanno ufficializzato la relazione solo l'anno dopo, annunciando poi il fidanzamento ufficiale lo scorso gennaio. Per il matrimonio sono volati in Costiera Amalfitana ed è lì che hanno dato il via a un intero weekend di festeggiamenti.

Il weekend di festeggiamenti in costiera amalfitana

Ed Westwick e Amy Jackson hanno dato il via ai festeggiamenti per il loro matrimonio a pochi giorni dalla fine delle vacanze trascorse tra un viaggio wild in Sudafrica e qualche giorno di relax sul Lago di Como. Ieri, al motto di "Andiamo a sposarci", si sono lasciati immortalare "avvinghiati" a bordo del jet privato che li ha portati in Costiera Amalfitana e, come ormai da tradizione tra le star, hanno organizzato un intero weekend di party e brindisi.

Gli sposi in partenza per la Costiera Amalfitana

Come specificato dall'attore sui social, hanno dato il benvenuto agli invitati con una serata pasta e pizza, mentre ieri hanno ospitato tutti in barca, realizzando anche un esclusivo shooting in versione bridal. Tra poche ore i due pronunceranno il fatidico sì ma hanno deciso di rendere blindatissima la cerimonia, le uniche indiscrezioni? Si tratterà di un ricevimento intimo e romantico.

Amy Jackson con orecchini Rosie Fortescue Jewellery

I look da sposa di Amy Jackson

Cosa hanno indossato gli sposi per i due party pre-matrimonio? Amy Jackson è entrata in pieno mood bridal con un armadio total white. Se per la partenza ha optato per un completo bianco con pantaloni classici e body accollato (con tanto di orecchino "Bride" firmato Rosie Fortescue Jewellery), per il party pasta e pizza ha preferito una sinuosa sirena di pizzo abbinata a un cerchietto coordinato.

Amy Jackson con l'abito a sirena

Ed Westwick è rimasto casual con camicia a righe e pantaloni beige. Per la festa in barca la modella si è trasformata in una vera e propria dea con due diversi candidi look.

Amy Jackson in Vivienne Westwood

Ha dato il via ai brindisi con un vestito corsetto con lo scollo a barca di Vivienne Westwood, poi ha continuato la serata con uno slip dress di seta che le ha lasciato la schiena nuda. Completo bianco anche per il Chuck Bass di Gossip Girl, che si è lasciato immortalare sullo yacht mentre bacia con dolcezza la futura moglie. Cosa indosseranno per il fatidico sì?