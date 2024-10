video suggerito

Il matrimonio di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: 4 abiti da sposa, dal vintage al mini dress Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati e hanno scelto come location l’Italia, la Toscana per la precisione. Ben quattro look nuziali per la sposa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, attrice britannica diventata famosa grazie al successo della serie Stranger Things, ha sposato il fidanzato Jake Bongiovi, terzogenito del cantante Jon Bon Jovi. Sono una coppia dal 2021 e due anni più tardi è arrivata la proposta di matrimonio. In verità sono marito e moglie da a maggio, quando si è svolta una cerimonia segreta a sorpresa, blindatissima, dove erano presenti solo i rispettivi genitori. A distanza di pochi mesi, hanno organizzato anche una festa in grande stile, in Toscana, coinvolgendo tutte le persone care. "Sempre e per sempre, tua moglie" ha scritto la 20enne su Instagram, condividendo con fan e follower alcuni scatti della giornata speciale, in cui ha indossato più abiti da sposa.

Gli abiti da sposa di Millie Bobby Brown

Come molte spose fanno, anche Millie Bobby Brown nel giorno del sì ha scelto di indossare più di un abito da sposa e ciascun vestito ha scandito un particolare momento della grande festa nuziale. Ha curato gli outfit nuziali lo stylist Ryan Young. In realtà, i festeggiamenti hanno avuto inizio la sera prima.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi in Banana Republic

Per il party pre matrimoniale l'attrice ha sfoggiato un abito Valentino del 1997, un look vintage con bustier in raso con piccoli fiocchetti, décolleté in pizzo con collo alto, voluminosa gonna a balze. Ha completato il look con un paio di décolleté impreziosite da dettaglio gioiello. Smoking nero di Banana Republic per lo sposo. L'attrice ha poi pronunciato il fatidico sì con un abito personalizzato di Galia Lahav, ispirato al modello Anais del noto marchio (che sul sito ufficiale costa quasi 10 mila euro).

Millie Bobby Brown in Galia Lahav, Jake Bongiovi in Tom Ford

Si tratta di un abito in pizzo con corsetto strutturato, spalline floreali e lungo velo Monvieve con rifiniture in pizzo. Il brand ha anche disegnato i look anche per Kelly e Dorothea, rispettivamente la madre della sposa e dello sposo. Look Tom Ford per lo sposo, con giacca bianca e papillon.

Millie Bobby Brown in Galia Lahav

"Disegnare un abito da sposa per un'attrice così talentuosa è stato un vero onore – ha detto Sharon Sever, stilista capo – Millie Bobby ha dato profondità e complessità al suo ruolo iconico in Stranger Things e ora porta grazia e bellezza al suo giorno speciale in un altro modo iconico. Non vedo l'ora di vederla brillare mentre entra in un nuovo capitolo della sua vita e auguro a lei e Jake solo felicità, amore e salute per il loro futuro insieme".

Millie Bobby Brown in Galia Lahav in Oscar de la Renta

Per il taglio della torta la sposa si è cambiata d'abito, optando per un altro modello in pizzo color avorio, ma questa volta firmato Oscar de la Renta. La festa è proseguita tutta la notte e per questo momento di baldoria l'attrice ha scelto un tocco moderno: un mini abito strapless di Vivienne Westwood di seta a cui ha aggiunto proprio il papillon nero di suo marito.

Millie Bobby Brown in Vivienne Westwood