video suggerito

Bon Jovi conferma il matrimonio tra il figlio e Millie Bobby Brown: “La sposa era meravigliosa” Confermate le nozze intime, anticipate dai magazine di gossip americano, tra la stella di Stranger Things e Jake Bongiovi. Il cantante-suocero adora la nuora Millie Bobby Brown e alla BBC ha rivelato: “Era una sposa fantastica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jon Bon Jovi è il suocero di Mille Bobby Brown, l'avreste mai detto? E proprio il cantante di It's my life, che sopra vediamo nell'unica foto di famiglia disponibile alla première di Damsel, conferma il matrimonio avvenuto tra la stella di Stranger Things e suo figlio Jake Bonjovi: "La sposa era meravigliosa", ha dichiarato al The One Show della BBC.

Le parole di Jon Bon Bovi sul matrimonio riservato

Jon Bon Jovi è apparso felice del fatto che suo figlio Jake Bongiovi si sia sposato con Millie Bobby Brown. Il cantante adora la nuora e ha confermato con orgoglio al programma della BBC, The One Show, che "sono fantastici, assolutamente fantastici". Confermata la cerimonia intima così come il fatto che i due faranno una festa in grande più in là, invitando amici e colleghi: "È stato un matrimonio molto intimo, e la sposa era bellissima, e Jake è felice come non mai. È vero". Nel 2023, Millie Bobby Brown aveva già parlato della possibilità di una cerimonia privata: "Vogliamo chiudere le tende perché questo è uno di quei momenti che si vive una sola volta".

Il fidanzamento ufficiale nel 2023, ma stanno insieme dal 2011

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono ufficialmente fidanzati ad aprile 2023, ma la loro relazione è iniziata a giugno 2021. In quella occasione, lei condivise un selfie con lui sui social network. Già nel 2022, Millie Bobby Brown parlava in questi termini della sua relazione con Jake Bongiovi a Wired: "Siamo prima stati amici, poi ci siamo innamorati". Il fidanzamento ufficiale nel 2023 accompagnato da una foto in bianco e nero raffigurante entrambi e una frase della canzone di Taylor Swift, "Lover": "Ti ho amato per tre estati ora, tesoro, e le voglio tutte". Il post mostrava anche il suo anello di fidanzamento, un solitario da 4 carati con taglio a cuscino su una fascia lucida, dal valore stimato di circa 250.000 dollari.