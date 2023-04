Millie Bobby Brown si sposa: quanto vale l’anello di fidanzamento col maxi diamante Millie Bobby Brown sta per sposarsi, ieri sui social ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente con Jake Bongiovi dopo due anni e mezzo di relazione. Poteva mai mancare il maxi anello di diamanti?

A cura di Valeria Paglionico

Millie Bobby Brown è la star di Stranger Things, ha raggiunto il successo quando era solo una bambina nei panni di Undici, l'iconica protagonista della serie Netflix, e da allora non ha mai smesso di essere sempre sulla cresta dell'onda. Oggi si torna a parlare di lei ma il suo lavoro d'attrice non c'entra nulla: ieri ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente con Jake Bongiovi, figlio della leggenda della musica Jon Bon Jovi. I due si frequentano da due anni e mezzo e hanno deciso di compiere il grande passo nonostante la giovane età (lui ha 20 anni, lei 19). Poteva mai mancare l'anello prezioso simbolo di amore eterno? Assolutamente no: ecco quanto vale il maxi diamante.

L'anello di fidanzamento con diamante taglio cuscino

Ieri pomeriggio Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno sorpreso i fan annunciando il loro fidanzamento. Sguardi innamorati, sorrisi sereni e dolci abbracci: il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico è stato il "brillocco" sfoggiato all'anulare sinistro dall'attrice. Si tratta di un anello di fidanzamento con solitario da 4 carati, un modello con taglio a cuscino incastonato su una fascia lucida. Sebbene non si sappia se è di un brand in particolare, gli esperti sono riusciti a valutare il valore della pietra preziosa: considerando sia il taglio che la grandezza del diamante, il suo prezzo si aggirerebbe tra i 200 e i 250mila euro.

Millie Bobby Brown in For Love & Lemons

Millie Bobby Brown col minidress bianco

La star di Stranger Things non ha lasciato nulla al caso nello scatto in cui ha annunciato il fidanzamento: al di là dell'anello, è entrata nel "mood matrimonio" con un adorabile vestitino bianco di pizzo. Si tratta di un minidress firmato For Love & Lemons, per la precisione un modello con le maniche trasparenti e le spalline a sbuffo, i polsini con i volant e due maxi scollature, una sul davanti, l'altra sulla schiena. Capelli legati in uno chignon, orecchini di perle e smalto perlato sempre in bianco: Millie Bobby Brown sembra essere già pronta per salire sull'altare. A questo punto non resta da chiedersi: cosa indosserà nel giorno del matrimonio con il suo Jake?