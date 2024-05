Justin e Hailey Bieber presto genitori, l’annuncio con le prime foto della gravidanza

video suggerito

Justin e Hailey Bieber diventeranno presto genitori. Il cantante ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono insieme alla moglie, che mostra le rotondità della gravidanza. Nessun messaggio particolare o un annuncio, ma delle foto eloquenti che raccontano tutta la loro felicità.

L'annuncio della gravidanza con degli scatti sui social

La modella indossa un lungo abito di merletto bianco, particolarmente aderente, con cui mette in evidenza le curve appena accennate, chiaro simbolo della gravidanza. Hailey Baldwin ha anche il capo coperto da un velo, quasi come se fosse una sposa e infatti, in una delle foto, appare insieme a Justin Bieber, mentre gli tiene le mani, come a voler rinnovare la promessa del loro amore. Tra gli scatti pubblicati, anche uno in cui i due sono abbracciati e un altro ancora in cui si baciano. Nessun messaggio a corredo della piccola gallery condivisa su Instagram, preceduta da un breve filmato, girato come se fosse un video anticato. La coppia, quindi, si prepara a questa nuova avventura e accoglieranno presto un bebè nella loro famiglia.

Smentite le voci di divorzio

Questo annuncio mette definitivamente a tacere le voci di una crisi piuttosto difficile da superare tra i due, che si rincorrevano da diverse settimane e che addirittura annunciavano un imminente divorzio. D'altra parte a inizio aprile, una fonte vicina alla coppia aveva dichiarato a People: "Hailey e Justin non stanno divorziando, sono felici e stanno benissimo" e, in effetti, le foto pubblicate sui social ne sono la dimostrazione. Dopo sei anni dal matrimonio civile, avvenuto nel 2018, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono più uniti che mai, dopo aver affrontato periodi non semplici, dovuti alla patologia del cantante, che spesse volte lo ha portato a rimandare i suoi impegni di lavoro, ma ora sono pronti ad affrontare questa nuova ed entusiasmante sfida insieme.