Le voci sul divorzio tra Justin e Hailey Bieber: la verità sulla rottura della coppia Dopo giorni in cui impazzavano i rumors sulla crisi tra Justin e Hailey Bieber, un'insider ha detto la sua a People.

Justin e Hailey Bieber stanno divorziando? Una domanda che nelle ultime settimane si è fatta sempre più insistente. A far scatenare le teorie sulla crisi tra i due, un post pubblicato da Stephen Baldwin – padre di Hailey – sui social: "Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore". Ora, sembra che un portavoce della coppia abbia definitivamente smentito le voci su una loro rottura: "Sono molto felici".

"Non c'è divorzio tra Justin e Hailey Bieber"

A smentire le voci sul divorzio tra Justin e Hailey, prima un'insider vicino alla coppia poi la signora Bieber in persona. Una fonte vicino ai coniugi ha assicurato a People che "Hailey e Justin stanno benissimo, non stanno divorziando e sono davvero, davvero felici". Non è la prima volta che i due, sposati dal 2018, si trovano a dover fronteggiare i rumors sulla loro rottura. "Solo per vostra informazione, le storie e i continui ‘articoli ciechi’ che vedo su TikTok sono sbagliati al 100% dei casi. Fatti dal nulla… Provengono dalla terra dell’illusione… – scrive Hailey Bieber su Instagram – Quindi so che potrebbe essere divertente nutrirsi di queste storie, ma so solo che sono sempre false, mi dispiace rovinarle".

La gaffe del padre di Hailey Bieber: "Pregate per loro"

Sembra che le voci sulla crisi tra i coniugi Bieber siano scoppiate a causa del padre di Hailey Bieber. Pare che Stephen Baldwin abbia pubblicato un post, poi cancellato, in cui scriveva: “Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore”. Si leggeva ancora: "Ci sono sfide speciali che le persone in posizione di alta visibilità devono affrontare e anche il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù. Molto spesso, indipendentemente dalle cose materiali o dai riconoscimenti, affrontano una guerra spirituale così intensa che rischia di far naufragare la loro fede, il loro matrimonio e la loro vita in generale. Quindi, grazie".