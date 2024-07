Blake Lively smentisce le voci di divorzio dal marito Ryan Reynolds, la risposta ironica sui social

video suggerito

Blake Lively è sempre più innamorata di Ryan Reynolds. I due si sono sposati nel 2012 e sono genitori di quattro figli. L'attrice supporta sempre il marito nella sua carriera lavorativa e, infatti, su Instagram ha pubblicato una loro foto in occasione del suo prossimo film in uscita, Deadpool e Wolverine. Lively ha anche messo a tacere le voci di un presunto divorzio avanzate dai follower, spiegando che non c'è nessuna crisi e tutto procede nel migliore dei modi.

Blake Lively risponde alla voci di divorzio da Ryan Reynolds

Blake Lively, su Instagram, ha condiviso un messaggio di supporto nei confronti di Ryan Reynolds e del suo prossimo film Deadpool & Wolverine, accompagnato da una loro foto insieme. Tantissimi i commenti arrivati, tra cui quello di una donna che scrive: "Tu e Ryan dovreste postare più post l'uno dell'altro, giravano voci sul fatto che aveste divorziato e io non ci credevo perché siete letteralmente la coppia perfetta". L'attrice ha risposto con ironia, facendo capire che tra loro non c'è mai stata nessuna crisi nè nessuna voce di divorzio: "Lo vorrebbero", accompagnato da una faccina che ride.

L'amore tra Blake Lively e Ryan Reynolds

I due attori si sono conosciuti nel 201o sul set di Lanterna Verde. Due anni dopo sono convolati a nozze e hanno presto preso la decisione di allargare la famiglia. Sono genitori di quattro figli: il primogenito James, nato nel 2014, poi Inez e Betty, che oggi hanno rispettivamente 5 e 2 anni. Per quanto riguarda il quarto figlio, proprio in occasione del red carpet di Deadpool e Wolverine, Reynolds ha svelato il nome: "Voglio ringraziare i miei figli James, Inez, Betty, Olin, che sono qui". Il piccolo è nato un anno fa e i genitori, nonostante siano spesso sotto i riflettori, hanno cercato di mantenere una certa privacy.