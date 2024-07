video suggerito

Suki Waterhouse e la rottura con Bradley Cooper: “Mi sono ripresa dopo dieci anni” Suki Waterhouse, compagna di Robert Pattinson e madre della loro prima figlia, ha raccontato per la prima volta in un’intervista il periodo seguito alla rottura tra lei e Bradley Cooper, quando era poco più che ventenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Suki Waterhouse e Robert Pattinson stanno insieme, la loro vita privata è sempre particolarmente lontana dai riflettori, sebbene siano diventati genitori da qualche mese. Anche del suo passato, l'attrice e cantante parla con ritrosia, ma in un'intervista a British Vogue ha raccontato che dalla fine della sua storia con Bradley Cooper si è ripresa dopo almeno dieci anni. Adesso, però, ha conosciuto e apprezzato un altro tipo di amore.

La rottura con Bradley Cooper e la difficoltà nel riprendersi

Aveva solamente 21 anni quando Suki Waterhouse si fidanzò con Bradley Cooper, che all'epoca, nel 2013 ne aveva 38 ed era già una superstar di Hollywood. I due sono stati insieme due anni, ma quando la loro relazione finì per la giovane attrice non fu per niente facile ricominciare, come racconta nell'intervista:

A questo punto della mia vita posso dire di essere abbastanza forte, ma quando ti succede qualcosa di molto pubblico e la storia che c’è dietro è oscura e difficile, e in realtà non stai bene, ma non puoi spiegarti al mondo, ecco, tutto questo è molto isolante e disorientante. Credevo che non mi sarei ripresa più. Probabilmente mi ci sono voluti 10 anni per trovare una soluzione ed essere in grado di avere questa espansione (la figlia, ndr) nella mia vita.

L'amore con Robert Pattinson

L'incontro con Robert Pattinson, invece, dal punto di vista sentimentale è stato per lei una vera e propria svolta. I due si sono incontrati sei anni fa e nonostante l'attrice ritenga che certe ferite del passato, non vadano via, ad oggi dice "mi illumino quando sto con lui". A questo proposito, poi, aggiunge:

Rob e io stiamo insieme da sei anni e sono ancora davvero presa da questa relazione. Non mi era mai successo prima, è una cosa pazzesca.

Dal loro amore è nata una bambina, lo scorso marzo, di cui ancora i genitori non hanno rivelato il nome, sebbene appaia insieme alla mamma, proprio sulla copertina di Vogue. In merito alla maternità Waterhouse dichiara: "L’abbiamo pianificato. Un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto: “Beh, non saremo mai più pronti di così”. E poi mi sono detta: “Cosa può creare più caos?". Ed è così, quindi, che oltre ad essere una delle coppie più amate di Hollywood, sono diventati anche genitori.