Robert Pattinson papà, le foto con Suki Waterhouse che confermano la nascita del loro primo figlio Robert Pattinson è diventato padre: l'attore di Twilight e la compagna Suki Waterhouse hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. A confermarlo alcune immagini che ritraggono la coppia mente spinge una carrozzina a Los Angeles. Per il momento, nessun annuncio ufficiale sui social dai diretti interessati.

A cura di Elisabetta Murina

Robert Pattinson è diventato papà. L'attore ha dato il benvenuto in famiglia al primo bebè con la la fidanzata Suki Waterhouse, che presto diventerà anche sua moglie. I due non lo hanno annunciato ufficialmente sui social, ma a confermare la nascita sono state alcune foto che li ritraggono insieme mentre passeggiano a Los Angeles, spingendo una carrozzina di colore rosa. La modella aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre, in occasione del Corona Capital Festival a Città del Messico.

L'annuncio della nascita del primo figlio: le foto con il passeggino

Stando a quanto racconta il Daily Mail, la coppia ha dato il benvenuto in famiglia al primo figlio la scorsa settimana, dopo l'annuncio della gravidanza lo scorso novembre. Per il momento, però, i neo genitori non hanno comunicato ufficialmente sui social la nascita del bebè, che ancora non è noto se sia un maschietto o una femminuccia. A confermare la nascita sono alcune foto che li ritraggono mentre passeggiano per le strade di Los Angeles, spingendo una carrozzina di colore rosa e indossando occhiali da sole, cappellini e tuta, quasi a non volersi far riconoscere. L'attore e la modella confermano ancora una volta la voglia di mantenere una certa privacy riguardo la loro vita privata.

L'amore tra Suki Waterhouse e Robert Pattinson

L'amore tra i due è nato nel 2018, quando Pattinson ha chiuso la storia con la collega di set Kristen Stewart, anche co-protagonista nella saga di Twilight. Come l’attore, anche Suki Waterhouse è originaria di Londra, ha 31 anni ed è una modella di successo. Ha sfilato per importanti riviste di moda e calcato passerelle internazionali. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, ha recitato nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York e ha avuto ruolo in The Bad Batch e in Scrivimi ancora. Il suo lavoro più recente è Daisy Jones and the Six di Amazon Prime Video, in cui ha interpretato la tastierista Karen Sirko. I due sono da sempre piuttosto riservati sulla loro vita privata e poco presenti sui social. Sono usciti allo scoperto sono nel 2022 e hanno partecipato per la prima volta al Met Gala insieme a inizio del 2023. Poi l'annuncio della gravidanza lo scorso novembre, in occasione del Corona Capital Festival in Messico. Per il momento sui loro social non c'è traccia della nascita del primo figlio.