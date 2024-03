L’annuncio di Kitty Spencer, nipote di Lady D: “È la gioia della mia vita essere tua mamma” Kitty Spencer, nipote di Lady D, ha annunciato di essere diventata mamma. La notizia è arrivata in occasione della Festa della Mamma con un post pubblicato su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel video pubblicato su Instagram, Kitty Spencer – una delle nipoti di Lady D – ha annunciato di essere diventata mamma. Il filmato mette in successione una serie di scatti in cui stringe la mano di suo figlio (non si sa se sia un bambino o una bambina, né ci sono informazioni sul nome). Nella descrizione si legge: "È la gioia della mia vita essere la tua mamma. Ti amo incondizionatamente. Buona festa della mamma a coloro che festeggiano oggi". L'annuncio, infatti, è arrivato il 10 marzo, data in cui in Inghilterra si celebra la festa della mamma.

L'annuncio di Kitty Spencer: "È la gioia della mia vita essere la tua mamma"

Kitty Spencer, il cui nome completo è Lady Kitty Eleanor Lewis, 33 anni è una modella, primogenita di Charles Spencer, fratello di Diana, e della modella Victoria Aitken. La socialite britannica è sposata con Michael Lewis dal 24 luglio 2021, il marito è un magante sudafricano più grande di lei di 32 anni. I due, insieme dal 2019, si sono sposati a Roma, in Villa Aldobrandini a Frascati. Come riportato da HELLO!, la notizia della gravidanza di Kitty Spencer è stata tenuta segreta. Tra i commenti al post con suo figlio, infatti, oltre all'affetto si percepisce anche molta sorpresa.

Le reazioni alla notizia

Le sorelle di Kitty, le gemelle Eliza e Amelia, scrivono: "Il mio perfetto nipotino" e anche "L'angelo più perfetto del mondo", messaggi accompagnati da una serie di cuoricini rosa (colore che ha fatto pensare che forse si tratti di una bambina). Dopo aver fatto parlare di sé al matrimonio di Harry e Meghan Markle, e dopo il matrimonio da sogno celebrato in Italia, la modella aveva preferito mantenere un profilo basso. L'ultimo post sul suo profilo Instagram era uno scatto risalente alla sua partecipazione alla sfilata Primavera – Estate di Dolce&Gabbana.