Kitty Spencer col marito sui social: la foto di coppia è con l’abito principesco in oro e argento Kitty Spencer era tra le invitate speciali della recente sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana ma solo oggi ha condiviso alcuni scatti dell’evento. La foto che più di tutte ha attirato le attenzioni dei media? Quella in cui appare al fianco del marito 63enne Michael Lewis.

A cura di Valeria Paglionico

Kitty Spencer ha 31 anni e la scorsa estate ha fatto non poco scalpore per aver sposato Michael Lewis, un magnate sudafricano di 32 anni anni più grande (ha infatti 63 anni). Fatta eccezione per le foto del matrimonio con tanto di look bridal, l'uomo è sempre stato praticamente introvabile sui social. Di recente, però, le cose sono cambiate: è stata proprio la nipote di Lady Diana a postare un nuovo e rarissimo scatto in cui appare al fianco del marito. I due si sono lasciati immortalare insieme a un evento esclusivo di Dolce&Gabbana, brand di cui la principessa è ambassador, apparendo adorabili e affiatati in compagnia di alcuni amici e colleghi.

La seconda foto social di Kitty Spencer e Michael Lewis

Qualche giorno fa Dolce&Gabbana ha celebrato i primi 10 anni della sua collezione di Alta Moda, lo ha fatto con una sfilata-evento esclusiva organizzata tra le strade del centro di Siracusa. Solo oggi, però, Kitty Spencer, una delle invitate più attese, ha condiviso alcuni scatti della serata. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? In una delle foto c'è anche il marito 63enne Michael Lewis, che non ha esitato a posare sorridente al fianco della principessa con indosso un elegante e fresco completo color sabbia. Il magnate non ha mai amato i riflettori, basti pensare al fatto che questa è la sua seconda immagine social della storia, ed è proprio per questo che l'apparizione ha fatto non poco scalpore. Nonostante la differenza di età, i due non sono forse adorabili?

Kitty Spencer all’evento Dolce&Gabbana col marito Michael Lewis

L'abito gioiello di Kitty Spencer

Kitty Spencer non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile durante un evento di Alta Moda come quello organizzato da Dolce&Gabbana in Sicilia. Ha puntato su un look principesco con un lungo abito personalizzato di Dolce&Gabbana, un modello con la gonna a campana e il bustier accollato con le maniche corte, ricoperto all-over da preziose decorazioni floreali tridimensionali in oro e argento. Ha completato il tutto con un paio di décolleté color nude e con dei maxi orecchini pendenti coordinati e scintillanti, li ha messi in risalto con un elegante chignon portato con la fila centrale. Così facendo, Kitty Spencer ha dimostrato per l'ennesima volta di aver ereditato eleganza e stile da Lady D.