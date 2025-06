video suggerito

Amal Clooney come una sposa: l'abito di perle per il red carpet di coppia con George Amal Clooney ha accompagnato il marito George ai Tony Awards 2025 e sul red carpet ha sfilato come una sposa in total white: ecco chi ha firmato il suo meraviglioso abito di perle.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si è tenuto uno degli eventi glamour più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo: la cerimonia di consegna dei Tony Awards 2025, i riconoscimenti assegnati ogni anno a coloro che si distinguono per talento nell'industria teatrale. Il red carpet allestito al Radio City Musical Hall di New York è stato letteralmente invaso dalle star, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto una coppia "famosa", quella formata da George e Amal Clooney. I due hanno sfilato mano nella mano, scambiandosi tenerezze di fronte ai fotografi, a prova del fatto che, nonostante gli anni che passano, continuano a essere unitissimi e affiatati. Amal, in particolare, sembra aver rinnovato la "promessa d'amore" vestendosi come una sposa: ecco chi ha firmato il suo abito di perle total white.

Amal Clooney vestita da sposa ai Tony Awards 2025

Amal Clooney è stata una delle grandi protagoniste dei Tony Awards 2025, ai quali ha partecipato in coppia col marito George, in nomination per la categoria Miglior attore protagonista in un'opera teatrale grazie al suo ruolo in Good Night, and Good Luck. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? L'avevamo lasciata a Cannes con l'abito che "rompeva" le regole di dress code, oggi la ritroviamo vestita come una sposa mentre sfila mano nella mano con il marito divo. Sarà perché voleva dimostrare che continua ad amarlo alla follia o perché semplicemente desiderava un outfit da red carpet dal sapore estivo, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un vestito bianco che sembra essere "rubato" dalle collezioni bridal.

Amal e George Clooney ai Tony Awards 2025

Chi ha firmato l'abito di perle di Amal Clooney

Per i Tony Awards 2025 Amal Clooney si è affidata alla stilista Tamara Ralph, indossando un vestito bianco a tubino con la gonna alla caviglia, il bustier a corsetto e dei drappeggi sulle braccia, la sua particolarità? È ricoperto di perle total white. Per completare il tutto ha scelto una piccola clutch bag coordinata, ovvero in bianco perla, e delle candide pumps di Roger Vivier, per la precisione il modello I Love con la sagoma a cuore sulla punta (prezzo 750 euro). Capelli sciolti e ondulati, orecchini scintillanti e micro e sorriso stampato sulle labbra: scommettiamo che Amal con questo suo look riuscirà a influenzare le tendenze del settore sposa?

Amal Clooney in Tamara Ralph