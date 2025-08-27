L’arrivo di Amal Clooney a Venezia ’82: col tubino giallo burro è regina di stile dell’estate

Questa sera partirà l’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ma molte star sono già arrivate ieri al Lido. Tra loro ci sono anche George e Amal Clooney: ecco cosa ha indossato la diva per l’occasione.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: questa sera comincerà l'82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e fino al prossimo 6 settembre saranno moltissime le star e i registi di fama internazionale che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Sebbene l'attesissimo red carpet inaugurale si terrà in serata, sono moltissimi i divi che si sono anticipati, arrivando già ieri in Laguna, così da potersi preparare in tutta tranquillità al grande evento. Tra loro, anche una coppia che da sempre condivide con la città veneta un legame speciale: George e Amal Clooney, che nel 2014 si sposarono proprio sullo sfondo degli iconici canali veneziani.

Chi ha vestito Amal Clooney per l'arrivo a Venezia

Per quale motivo George e Amal Clooney sono a Venezia? Il prossimo venerdì l'attore hollywoodiano parteciperà alla prima del nuovo film, si chiama Jay Kelly, è firmato dal regista Noah Baumbach ed è tra le pellicole in concorso. Al suo fianco sul red carpet probabilmente ci sarà Amal, che durante l'arrivo al Lido ha già dato una piccola anticipazione del suo stile da serata di gala. Nonostante dovesse affrontare il viaggio sullo scafo, la moglie di George non ha rinunciato al glamour e all'eleganza. Per lei niente look comodi o casual, ha preferito puntare tutto sulle griffe con un sofisticato tubino firmato Balmain, capo che si è rivelato perfetto per aggiungere un tocco chic agli ultimi giorni dell'estate.

Amal Clooney in Balmain

Amal Clooney segue il trend del giallo burro

Amal Clooney è apparsa impeccabile in giallo burro, il colore simbolo di stagione, con un abito Balmain dalla linea dritta, un modello con la gonna a matita con tasche e spacco frontale che ha esaltato la silhouette e un bustier con scollo all'americana che lascia le spalle nude. Il cinturone dorato che segna il punto vita è "incorporato". Per completare il tutto la diva ha scelto un paio di sling-back col tacco total white, una candida borsetta di pelle e un paio di occhiali da sole oversize con la montatura tonda. Ha camminato mano nella mano con George, incantando i fan che li hanno sempre seguiti fin dall'inizio della loro storia d'amore. In quanti non vedono l'ora di ammirarli fianco a fianco sul red carpet veneziano?