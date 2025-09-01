Georgina Rodriguez a Venezia, prima volta in pubblico con l’anello di fidanzamento da 5 milioni

Georgina Rodriguez a Venezia

Georgina Rodriguez è un'ospite immancabile al Festival del Cinema di Venezia: ha preso parte più volte alla kermesse, dal 2018 a oggi. Sul red carpet l'abbiamo vista in versione dark lady nel 2022, come una diva in rosso nel 2023, in total white l'anno scorso con gioielli da 200 mila euro. Stavolta ha puntato su un look effetto vedo non vedo, completato con scintillanti e preziosi gioielli, tra cui l'anello che Cristiano Ronaldo le ha regalato per farle la proposta di matrimonio.

Il look di Georgina Rodriguez a Venezia 2025

La compagna di Cristiano Ronaldo ha indossato un abito effetto vedo-non vedo in pizzo, con bretelline sottilissime e strascico appena accennato. È una creazione firmata Roberto Cavalli: si è dunque affidata a una Maison italiana. Ha completato il tutto con un brand di cui indossa sempre le creazioni nelle occasioni speciali. Si tratta di Pasquale Bruni, ancora un nome italiano: è testimonial del brand. Stavolta ha scelto un vistosissimo collier appartenente alla collezione di Alta Gioielleria. La linea Rosina è un omaggio alle donne, forti e delicate al tempo stesso, misteriose e capaci di fiorire anche nelle difficoltà. È una linea, infatti, a trama floreale. La rosa sboccia al centro della collana ed è protagonista anche degli anelli. Agli anelli della linea Rosina, la modella ha aggiunto anche quelli in diamanti e rubini della linea Giardini Segreti, più gli orecchini Aleluia in oro bianco e diamanti.

Georgina Rodriguez in Roberto Cavalli

Georgina Rodriguez sfoggia l'anello di fidanzamento di Cristiano Ronaldo

Quelli di Pasquale Bruni non erano i soli gioielli, nel look di Georgina Rodriguez. Impossibile non notare un altro anello al dito della modella, quando ha calcato il red carpet di Venezia. La partecipazione di Georgina Rodriguez alla kermesse, infatti, è arrivata dopo un evento i cui tutti hanno parlato. Cristiano Ronaldo ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, nonché madre dei suoi figli. La coppia sta insieme da circa 10 anni. La loro è una grande famiglia.

Georgina Rodriguez con gioielli Pasquale Bruni

Cristiano Ronaldo Jr. è nato da una precedente relazione del calciatore, sono poi nati i gemelli di 8 anni Eva e Mateo (tramite madre surrogata), infine è venuta al mondo Alana mentre la più piccola di casa è Bella, che ha 3 anni. Come pegno d'amore, il calciatore non ha badato a spese e le ha consegnato un gioiello sbalorditivo, che ha sfoggiato anche sul fatudiuco tappeto rosso dell'evento. L'anello non si sa da chi è stato realizzato ed è top secret anche il prezzo, che dagli esperti è stato comunque stimato attorno ai 5 milioni di euro, dato l'enorme diamante al centro (almeno 30 carati).