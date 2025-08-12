Georgina Rodriguez dice sì a Cristiano Ronaldo: l’anello per la proposta vale 5 milioni

Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per sorprendere la sua Georgina Rodriguez con la proposta di matrimonio. Come pegno d'amore ha regalato alla compagna un anello sbalorditivo, che arriva dopo quasi 10 anni insieme e cinque figli. Cristiano Ronaldo Jr. è nato da una precedente relazione del calciatore; i due gemelli di 8 anni Eva e Mateo sono nati tramite madre surrogata. Infine i più piccoli sono Alana di 7 anni e Bella di 3. Il fratellino gemello di Bella è morto durante il parto. Ora si metterà in moto la macchina organizzativa che li porterà sull'altare e vista la premessa, c'è da aspettarsi un evento degno di un re.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo presto sposi: costa l'anello

"Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite" ha scritto in spagnolo Georgina Rodriguez, per comunicare la grande notizia. Sposerà Cristiano Ronaldo. I due stanno insieme da tempo: si sono conosciuti quando lei lavorava in una boutique Gucci di Madrid e lui giocava nel Real Madrid. Da allora non si sono più lasciati. Nella serie Netflix Georgina, dedicata appunto alla vita della compagna del calciatore, la 31enne ha ammesso di aver spesso sentito battute da parte degli amici, sulle mancate nozze: "Da quando è uscita la canzone The Ring Or When di Jennifer Lopez hanno iniziato a cantarmela. Ma beh, non dipende da me". Il brano, un successo del 2018, racconta appunto di una donna che attende la fatidica proposta dall'uomo che ama, perché ha tutto, ma manca solo l'anello. Ora il sogno è diventato realtà e salirà sull'altare.

Come promessa d'amore, Georgina Rodriguez ha ricevuto un anello colossale di diamanti. Spiccano un'enorme pietra centrale dal taglio ovale e due pietre laterali con taglio triangolare. Non si conosce il gioielliere che lo ha creato, ma alcuni esperti hanno dichiarato a Page Six Style che il prezzo potrebbe variare tra i 2 e i 5 milioni di dollari. In particolare Ajay Anand, CEO di Rare Carat, si è sbilanciato dicendo che la pietra centrale sembrerebbe di purezza impeccabile, con un peso potenziale di oltre 30 carati.

Leggi anche Il regalo di Jeff Bezos a Lauren Sanchez per il matrimonio: gioielli del valore di 5 milioni

Anche Laura Taylor, specialista in anelli di fidanzamento presso Lorel Diamonds, ha aggiunto: "I tagli ovali sono noti per la loro brillante sfaccettatura, che massimizza la brillantezza e conferisce alla pietra un aspetto luminoso e vivace da ogni angolazione. Si tratta di un anello spettacolare, probabilmente tra i più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni, perfetto per una delle coppie più famose del calcio". Il gioielliere Iñaki Torres, invece, ha dichiarato a ¡HOLA! che il pezzo potrebbe essere anche superiore: almeno 6 milioni di dollari.