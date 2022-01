Chi sono i figli di Ronaldo e Georgina Rodriguez: tre sono nati da madre surrogata Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno nuovamente genitori. L’ex commessa argentina è in attesa di due gemelli, che si aggiungono alla piccola Alana Martina nata nel 2017. Il campione, però, ha altri tre figli, avuti da maternità surrogata.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno da poco annunciato che diventeranno nuovamente genitori di due gemelli, di cui hanno svelato anche il sesso, saranno un maschio e una femmina. Con l'arrivo dei nuovi pargoli, saranno ben sei i figli del campione del mondo che, infatti, ha avuto i primi tre figli grazie ad una madre surrogata, la cui identità non è mai stata resa nota. La quarta figlia, invece, è nata dalla relazione con l'ex commessa argentina, ormai sua moglie. Dal 27 gennaio, su Netflix, uscirà un documentario dedicato proprio a Georgina, nel quale si parlerà della sua vita quotidiana e, ovviamente anche del rapporto con i suoi figli.

Quanti figli ha Cristiano Ronaldo, il mistero della madre surrogata

Il calciatore portoghese ha sempre avuto un forte istinto di paternità, tanto da desiderare dei figli quando ancora non aveva incontrato la donna della sua vita. Di fatti, attualmente, Cristiano Ronaldo è padre di quattro figli. Sui primi tre, Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo del 2017, aleggia un mistero, dal momento che sono nati da madre surrogata. L'identità della donna è da sempre rimasta segreta e, infatti, non si è mai saputo chi avesse dato inizio alla prole ronaldina. I piccoli hanno adesso, rispettivamente, 12 e 5 anni.

Cristiano Ronaldo e Georgina di nuovo genitori

Dopo l'incontro con Georgina Rodriguez avvenuto nel 2016 e l'inizio della loro storia d'amore, è nata la piccola Alana Martina, nel 2017. È la prima figlia biologica del campione, a cui si aggiungono anche i gemelli che la sua compagna porta in grembo, saranno un maschio e una femmina, come la coppia ha annunciato pubblicando un video su Instagram in cui sono proprio gli altri piccolo componenti della famiglia a svelare che in arrivo ci sono un fratellino e una sorellina. I bambini dovrebbero nascere la prossima primavera e la coppia già sta organizzando tutto a dovere.