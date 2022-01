La prima volta di Georgina a casa di Ronaldo, scene surreali: “Mezz’ora per tornare dal soggiorno” In Soy Georgina il reality di Georgina Rodriguez in uscita su Netflix, la modella e influencer racconta anche alcuni aspetti della vita con il compagno Cristiano Ronaldo.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Soy Georgina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristiano Ronaldo sta ricaricando le energie in quel di Dubai. Il campione portoghese approfitta della sosta per le nazionali per concedersi un po' di relax, prima del rush finale della stagione sia con il Manchester United che con la nazionale. A marzo CR7 guiderà i lusitani nei playoff Mondiali prima contro la Turchia e poi con l'Italia, se la Nazionale di Mancini batterà la Macedonia. Nel frattempo però nelle ultime ore a conquistare la scena più che il formidabile calciatore è la sua compagna Georgina Rodriguez, che si prepara al lancio della sua serie-reality "Soy Georgina" che andrà in onda su Netflix a partire dal 27 gennaio.

Sono già tante le indiscrezioni circolate in questi giorni sull'attesissimo format, che racconterà la vita della modella, imprenditrice e influencer negli aspetti più intimi e approfonditi della quotidianità. Tutto per lei è cambiato per sempre nel 2016, quando la 28enne che lavorava come commessa a Madrid in un negozio di Gucci, incontrò Cristiano Ronaldo ovvero colui il quale ha definito a più riprese come "l'amore della sua vita". E Georgina ora aspetta due gemelli dal calciatore, che si andranno ad unire all'altra figlia della coppia Alana Martina, e i tre bambini che Ronaldo ha avuto grazie alla maternità surrogata.

Anche gli aspetti della sua vita al fianco della stella dello United sono al centro del racconto di Soy Georgina. La quotidianità al fianco di Ronaldo non è solo rose e fiori ma comporta anche sacrifici, e soprattutto la rinuncia a gran parte della "normalità". Anche andare al supermercato diventa impossibile alla luce della grande popolarità della coppia, con Georgina che deve fare i conti anche con numerose limitazioni. Questi e altri particolari sono quelli già svelati dalla Rodriguez in un'intervista al Latin Times.

Il suo è stato un cambiamento di vita e di abitudini drastico, che può essere sintetizzata con queste parole: "Sono passato dal vendere oggetti di lusso a indossarli sul tappeto rosso. Ho milioni di follower e sono la donna dell'uomo più seguito al mondo". L'impatto con lo stile di vita di Cristiano Ronaldo, calciatore dal patrimonio eccezionale che solo dai proventi della sua professione sportiva ha guadagnato circa 1 miliardo di euro durante la sua carriera, anche considerando pubblicità, sponsorizzazioni e investimenti, è stato a dir poco traumatico per Georgina.

Basti pensare alla prima occasione in cui la spagnola si è trasferita nella lussuosa abitazione di Ronaldo, dalle dimensioni e dai comfort esagerati. Georgina ha svelato: "La prima volta che andavo a casa di Cristiano mi perdevo ogni volta che andavo in cucina. Ci mettevo mezz'ora a rientrare perché non conoscevo la strada. A volte mi ci mettevo mezz'ora per tornare dal soggiorno perché non conoscevo la strada. Era così grande. Fin da bambina ero abituata a vivere in piccoli appartamenti". E dunque anche Cristiano sarà molto curioso di vedere il reality della sua compagna: nell'ultimo post su Instagram si è mostrato in un momento di relax chiedendo ai suoi followers di indovinare cosa si accingesse a fare. Il commento della sua compagna che ha rivelato di "saperlo al 1000%", potrebbe essere un invito a seguire l'uscita di Soy Georgina, con CR7 già pronto.