I 28 anni di Georgina Rodriguez, Ronaldo le regala uno show di luci sulla torre più alta del mondo Per il compleanno di Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo l’ha sorpresa ‘affittando’ il grattacielo più alto del mondo, quello di Dubai. Ha fatto proiettare uno spettacolo di luci a lei dedicato, per una spesa di circa 60mila euro.

A cura di Giusy Dente

Cristiano Ronaldo ha sorpreso Georgina Rodriguez nel giorno del suo 28esimo compleanno con un regalo unico. I due stanno insieme dal 2016 e hanno quattro figli, di cui tre avuti da maternità surrogata. La modella ora è in attesa di due gemelli: un maschio e una femmina, che dovrebbero nascere la prossima primavera. Ma oltre all’entusiasmante momento dal punto di vista personale, per la modella è anche un periodo intenso lavorativamente. Da poco è uscita la serie a lei dedicata, Soy Georgina. Ha debuttato su Netflix il 27 gennaio, in streaming in 190 Paesi. La data è tutt’altro che casuale: è quella del compleanno della moglie del calciatore, che ieri ha compiuto 28 anni. E li ha festeggiati in grande stile assieme a tutta la famiglia, in una location spettacolare.

I 28 anni di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è al quinto mese di gravidanza e il pancione comincia a farsi vedere. Lei e il compagno sono entusiasti di allargare la famiglia, già numerosa. L'annuncio è arrivato a ottobre con un dolcissimo scatto che li immortalava con la prima ecografia tra le mani: "Il nostro cuore è pieno d'amore" avevano scritto. La coppia ha anche documentato il momento della rivelazione del sesso dei nascituri: hanno fatto una sorpresa ai loro quattro figli, che hanno poi condiviso sui social.

Entrambi sono seguitissimi da milioni di follower, che nella giornata di ieri si sono precipitati a fare gli auguri di buon compleanno alla moglie del calciatore portoghese. Georgina Rodriguez ha festeggiato i 28 anni assieme al marito e ai piccoli Cristiano Jr, Alana Martina, Mateo e Eva Maria. Prima hanno trascorso la giornata in spiaggia, poi è stata la volta di un enorme bouquet di fiori e di una cena in un luogo incantevole,. Qui Ronaldo ha sorpreso la sua compagna lasciandola a bocca aperta.

Leggi anche Cristiano Ronaldo con la treccia, è stata Georgina Rodriguez a creare il nuovo look

Il regalo di Cristiano Ronaldo

Il calciatore ha fatto un regalo unico alla sua compagna, in occasione del 28esimo compleanno. L’ha sorpresa con uno spettacolo di luci, proiettate direttamente su uno dei luoghi più iconici e rappresentativi di Dubai. Sulla facciata della famosa torre del Burj Khalifa sono apparse le foto della modella e le immagini della docuserie appena sbarcata su Netflix. Per chiudere in bellezza, il messaggio "Happy Birthday Geo" a lettere bianche giganti sopra una foto della festeggiata in un elegante abito nero con le spalle scoperte.

Il Buri Khalifa è un'enorme e lussuosa attrazione della città, detiene il primato di essere il grattacielo più alto del mondo. Secondo le stime del Mirror, il costo per ‘affittare' la facciata per inserire un annuncio o un messaggio personale va da un minimo di 60mila euro per tre minuti, prezzo che sale nel fine settimana e che cresce al crescere dei minuti. Decisamente il calciatore non ha badato ha spese, per questa occasione speciale!