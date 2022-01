Georgina Rodriguez, le prime foto col pancione: il look premaman è all’insegna della semplicità Georgina Rodriguez aspetta due gemelli da Cristiano Ronaldo ma fino ad ora aveva preferito non mostrare il pancione. Alle ultime ore le cose sono cambiate e si è lasciata immortalare in versione premaman con un look total black all’insegna della semplicità.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è incinta, aspetta due gemelli dal compagno Cristiano Ronaldo e non potrebbe essere più felice. I due hanno annunciato la gravidanza poco prima di Natale, condividendo sui social un dolcissimo scatto di coppia con la radiografia tra le mani. Da allora hanno spesso parlato della dolce attesa, postando anche il video del micro party casalingo organizzato per la scoperta del sesso dei piccoli (un maschio e una femmina). La modella, però, non aveva mai rivelato il meraviglioso pancione, aveva preferito tenerlo nascosto tra pose seduta e primissimi piani. Nelle ultime ore le cose sono cambiate e si è finalmente lasciata immortalare in versione premaman.

Il primo look premaman di Georgina Rodriguez

La prima foto col pancione di Georgina Rodriguez è all'insegna della dolcezza e della semplicità. Niente lustrini, dettagli sensuali e abiti griffati, la modella ha debuttato in versione premaman in total black. Si è lasciata fotografare a mezzo busto con indosso un completo super essenziale con leggings neri e canotta in tinta, un modello con le spalline larghe e la scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli (che sembrano essere super preziosi), dal girocollo scintillante all'orologio d'oro. La fidanzata di Ronaldo ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci, contornando il viso reso raggiante dalla dolce attesa.

Georgina Rodriguez in total black col pancione

Georgina Rodriguez mostra il pancione

Nella didascalia del primo scatto premaman Georgina Rodriguez ha scritto semplicemente "Tre cuori", facendo riferimento al fatto che in grembo porta due gemelli, un maschio e una femmina. Il motivo per cui ha preferito non osare con look glamour e trendy? Non lo ha specificato ma probabilmente ha voluto mettere in risalto il pancione, ovvero l'unico vero protagonista del servizio fotografico realizzato in esclusiva per il lancio della serie di Netflix a lei dedicata. La reazione degli utenti del web è stata super entusiasta: in molti non hanno potuto fare a meno di lasciare cuori e messaggi di auguri alla modella, celebrando la sua innegabile bellezza in gravidanza.