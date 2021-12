L’albero di Natale di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: addobbi pastello e ghirlande sulle scale Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno rivelato il sesso dei gemelli che aspettano condividendo sui social un dolcissimo video di famiglia. Sullo sfondo hanno mostrato l’enorme salone addobbato per Natale con palline pastello e maxi ghirlande sulle scalinate.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è incinta, aspetta due gemelli dal compagno Cristiano Ronaldo e non potrebbe essere più felice. I due hanno dato l'annuncio a fine ottobre condividendo un dolcissimo scatto al naturale tra le lenzuola con l'ecografia tra le mani. Sebbene la modella non si sia ancora mostrata in versione premaman sui social, è certo che vivrà un Natale davvero speciale tra qualche giorno. Nelle ultime ore ha condiviso un tenerissimo video di famiglia e, oltre a rivelare il sesso dei bebè in arrivo, ha anche immortalato gli splendidi addobbi scelti per decorare l'enorme villa in cui vive col calciatore e i figli.

Le decorazioni natalizie di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo passeranno il prossimo Natale in famiglia e non potrebbero essere più radiosi, visto che per loro saranno delle feste da futuri genitori. Per l'occasione non potevano che addobbare casa in modo spettacolare. Sui social hanno mostrato l'enorme salone della villa in cui vivono con i figli, lasciando intravedere chiaramente l'albero decorato sullo sfondo. Palline color pastello, maxi fiocchi dai toni tenui, lucine calde e scritte glitterate che riproducono il nome dei figli, da Mateo ad Alana: tutto in casa è così magico che sembra essere uscito da un set di un film natalizio.

Il salone addobbato di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

I regali griffati sotto l'albero

Al di là del maxi albero di Natale, Georgina e Cristiano hanno addobbato anche il corrimano della scalinata bianca che porta al piano superiore della villa, è stato decorato con delle enormi ghirlande arricchite da fiocchi e lucine, cosa che ha reso l'atmosfera casalinga ancora più magica. Il dettaglio che ha attirato le attenzione dei fashion addicted più incalliti? Sotto l'albero ci sono già moltissimi pacchi regalo, alcuni dei quali iper griffati. Tra le varie scatole spiccano quelle firmate Loewe che di sicuro conterranno degli accessori preziosi ed esclusivi della Maison. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il prossimo video di famiglia per scoprirne il contenuto.