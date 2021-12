Come apparecchiare la tavola di Capodanno: idee e consigli per un cenone perfetto Capodanno è ormai vicino e sono in tanti ad aver scelto, anche quest’anno, di festeggiare in casa con amici e parenti. Ecco la nostra guida alle migliori idee a cui ispirarsi e alle immagini dalle quali prendere spunto per una tavola di Capodanno perfetta.

Capodanno è ormai vicino e sono in tanti ad aver scelto, anche quest'anno, di festeggiare in casa con amici e parenti. Accogliere gli invitati in un ambiente decorato a festa risulta quindi fondamentale e la tavola di Capodanno, con le sue decorazioni e la perfetta "mise en place", è importante quanto le pietanze che saranno proposte durante la cena. La notte di San Silvestro è dedicata infatti a grandi festeggiamenti, perché non cominciare già dalla tavola? Apparecchiare la tavola di Capodanno con i giusti elementi, dalla tovaglia ai tovaglioli, dai segnaposto ai centrotavola, non è assolutamente da trascurare per accogliere al meglio il nuovo anno in arrivo.

Per un cenone di Capodanno perfetto bisogna curare ogni dettaglio della tavola, non basta quindi pensare solo al menù della cena e alle bevande da mettere in freddo per il conto alla rovescia. Sono tante le cose a cui bisogna badare per abbinare al meglio piatti, bicchieri, colori, accessori e ognuno può scegliere uno stile preferito purché risulti una tavola coordinata e in armonia per stupire gli ospiti al cenone del 31 dicembre. E non serve per forza affollare i negozi per acquistare la decorazione più particolare o di lusso, sono tante anche le idee fai da te che si possono realizzare in casa con oggetti e decori che già si posseggono. Ecco la nostra guida alle migliori idee a cui ispirarsi e alle immagini dalle quali prendere spunto per una tavola di Capodanno perfetta.

I consigli per apparecchiare la tavola di Capodanno, dai colori allo stile da scegliere

Prima di vedere quali sono gli abbinamenti adatti per la vostra tavola del cenone di Capodanno, ecco alcune regole da seguire per apparecchiare la tavola in modo perfetto ed elegante seguendo il galateo: innanzitutto preparate la tavola prima dell'arrivo degli ospiti, senza ridurvi all'ultimo minuto. Riguardo a tavolo e sedie, fate in modo che gli ospiti stiano comodi quindi, se il tavolo è piccolo, provvedete in tempo; le sedie poi dovranno essere tutte uguali e della stessa altezza. La tovaglia dovrà essere ben pulita e stirata, quindi controllatela prima, così da poter rimediare, lo stesso vale per i tovaglioli che dovranno ovviamente essere abbinati in base al colore della tovaglia che avete scelto: se non volete utilizzare quelli di stoffa, utilizzate quelli di carta che dovranno però essere eleganti e resistenti. Se si tratta di una cena formale piegate i tovaglioli a triangolo e metteteli nel piatto o piegateli a sinistra, nel caso di una cena informale potete metterli anche nel portatovaglioli.

Ponete poi i piatti al bordo del tavolo e ben distanziati tra loro: mettete prima il sottopiatto, poi il piatto per le pietanze e quello per la minestra. Potete poi aggiungere un piccolo piatto per il pane a sinistra. Riguardo alle posate il galateo vuole che siano posizionate verso l'interno e da sinistra verso destra: a sinistra del piatto la forchetta normale e quella del pesce, a destra ci saranno coltello, con la lama rivolta verso l'interno, e cucchiaio mentre, le posate per formaggi e dessert in alto orizzontalmente. I bicchieri saranno posizionati in base alla loro grandezza: prima quello dell'acqua, più grande, e poi vino rosso, vino bianco e flute per lo champagne o lo spumante. Per l'acqua utilizzate sempre una caraffa: per l'acqua frizzante è ammessa la bottiglia in vetro, ma mai quella di plastica.

Capodanno con una tavola imbandita

La tovaglia di Capodanno può essere rossa, bianca o argento

Il consigli per chi non vuole osare con una tovaglia particolare è di scegliere il bianco: il total white può essere la scelta vincente per la tavola di Capodanno perché permette di giocare con colori e accessori con maggiore libertà Da non sottovalutare anche il nero, non usuale ma sicuramente di tendenza. I colori classici da abbinare, in entrambe i casi, sono l'oro e l'argento: potete scegliere sottopiatti o tovaglioli del colore prescelto per una decorazione chic e originale. La tovaglia di Capodanno può essere anche color oro: in questo caso potete abbinare una table run celeste con la scritta bianca "Happy new year". La table run può essere l'idea giusta anche se decidete di organizzare un buffet. Per quanto riguarda i tovaglioli, sulla tovaglia bianca potete ovviamente abbinare anche quelli rossi, se preferite, che creano il giusto contrasto, magari con l'aggiunta di una piccola decorazione per impreziosirli.

Decorazioni per la tavola di Capodanno

Per i piatti scegli uno stile originale o classico

Se amate i piatti di porcellana bianchi potete semplicemente impreziosirli con sottopiatti oro o argento, in base al tema della vostra tavola. In alternativa, un'idea originale può essere quella di utilizzare dei piatti a tema orologio come simbolo del conto alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno. Per dare un tocco diverso alla tavola del cenone di Capodanno, potete utilizzare anche piatti quadrati oppure ovali, così da rompere la monotonia dei classici piatti tondi e rendere la tavola più moderna. Ovviamente sono banditi i piatti di plastica o di carta, che possono essere utili in alcune occasioni, ma decisamente da evitare per il cenone dell'ultimo dell'anno.

Piatti e tovaglioli per la tavola di Capodanno

Decora i flute con fiocchi o papillon

Per i festeggiamenti di Capodanno non possono mancare calici o segna bicchieri. Anche in questo caso, così come per i piatti, sono vietati i bicchieri di plastica: fanno eccezione solo i bambini o se avete a cena tanti ospiti, utilizzando però sempre quelli trasparenti e in plastica rigida, magari a forma di flute. I segna bicchieri sono d'obbligo per i buffet, dove non è necessario stare seduti per tutto il tempo, in questo modo ognuno avrà il suo bicchiere senza perderlo. In vendita li trovate di tante forme e colori da agganciare ai bicchieri.

Bicchieri decorati per la tavola di Capodanno

Crea degli origami con i tovaglioli per la cena di Capodanno

Il cenone della vigilia di Capodanno si avvicina e, per chi ha ospiti a casa, è importante decorare e apparecchiare la tavola del 31 dicembre in modo perfetto. Potete scegliere gli elementi giusti in base al tipo di cena che volete organizzare ma mai dimenticare di usare i tovaglioli delle feste che danno invece la possibilità di decorare e arricchire la tavola creando simpatici origami come alberi di natale e tante altre cose da personalizzare in base agli ospiti a tavola. Si può ad esempio creare un papillon per gli uomini e un vestitino per le donne. E se per il dopo cenone è prevista anche una piccola festa potete aggiungere elementi divertenti come piccoli gadget, palloncini e festoni originali scegliendo un tema o un colore predominanti per donare personalità e carattere alla vostra tavola.

La tavola di Capodanno apprecchiata

Realizza dei segnaposto fai da te

Per completare la tavola per il cenone di Capodanno, non possono mancare i segnaposto che potet realizzare anche con il fai da te in modo davvero facile: l'importante è abbinarli con i colori e il tema della tavola. Se amate le tradizioni potete realizzare dei segnaposto con le lenticchie, simbolo di buon auspicio : mettetene una manciata in un sacchettino di tulle e richiudetelo con un nastrino. Scrivete poi il nome dell'ospite su un cartoncino e applicatelo sul sacchettino con una goccia di colla liquida. In alternativa potete optare per un segnaposto da realizzare con il melograno, l'ideale se avete pochi ospiti: procuratevi dei melograni di media grandezza e praticate un taglio sulla parte superiore, nella quale inserirete il bigliettino con il nome dell'invitato. In alternativa potete scrivere il nome con un pennarello color oro. Per una tavola di Capodanno originale, potete invece utilizzare delle piccole sveglie, con tanto di targhetta segnaposto, da sistemare di fronte ad ogni piatto, così da contare insieme le ore e i minuti che mancano allo scoccare della mezzanotte. Se dopo il cenone è previsto un piccolo party, potete utilizzare come segnaposto anche delle mascherine o delle trombette decorate con i glitter.

Un centrotavola green per la tavola di Capodanno

Il centrotavola di Capodanno è la decorazione must have

Avere un bel centrotavola a Capodanno è sicuramente il modo più immediato di creare l'atmosfera delle feste a tavola. Esistono tanti modi per creare il giusto centrotavola di Capodanno: si possono usare gli addobbi di Natale come le palline dell'albero oppure optare per un bouquet di fiori decorativi. I centrotavola green sono sempre i più apprezzati e belli da vedere: potete realizzarli con piantine vere da inserire in piccoli vasetti di alluminio, oppure utilizzare dei rametti di abete da adagiare sulla tavola. Tra una piantina e l'altra sistemate delle candele alte e sottili che daranno un tocco più suggestivo alla tavola dei Capodanno. Se la vostra tavola della vigilia di Capodanno sarà addobbata in modo classico, potete optare per una candela bianca o rossa, con candelabro abbinato al colore che avete scelto per il tema della vostra tavola, a cui affiancare un vaso di cristallo trasparente con palline natalizie, meglio se glitterate o luccicanti.