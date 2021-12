Ronaldo e Georgina svelano il sesso dei gemelli in arrivo con una sorpresa agli altri figli Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno svelato ai figli il sesso dei gemelli in arrivo. Il video molto tenero ed emozionante è stato pubblicato sui social.

A cura di Marco Beltrami

Il rinvio del match tra il Brentford e il suo Manchester United sicuramente non è stato gradito da Cristiano Ronaldo, uno che se potesse giocherebbe sempre e comunque. Alla fine però la scelta era obbligata alla luce dei tanti casi Covid che stanno mettendo in crisi anche la Premier. Il portoghese ovviamente non si è fermato e oltre a lavorare con il neomanager Rangnick, ha svolto le sue classiche sedute d'allenamento individuali. Oltre al lavoro però per CR7 è tempo di concentrarsi anche su notizie extra-calcio, assolutamente liete. Si tratta infatti delle novità sulla prossima paternità, dopo che insieme alla compagna Georgina, pochi mesi fa ha annunciato l'arrivo di altri due figli, gemelli.

"Il nostro cuore è pieno d'amore". Così a fine ottobre con un bellissimo post sui social, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avevano annunciato di aspettare altri due gemelli. La famiglia del campione ex di Sporting, Real e Juventus, attualmente al Manchester United è destinata ad allargarsi ulteriormente. Dopo il primogenito Cristiano Ronaldo Junior (nato nel 2010), e i gemelli Eva e Mateo (2017) avuti da Ronaldo con il procedimento della maternità surrogata, quelli in arrivo sono il secondo e il terzo figlio nato dalla relazione con l'attuale compagna Georgina, che lo ha già reso padre di Alana Martina (2017).

La nascita dei due gemelli è prevista per la prossima primavera e in attesa di quel momento magico, Cristiano Ronaldo e Georgina hanno voluto svelare il sesso dei bambini in arrivo. Per farlo la coppia ha trovato un modo molto particolare, e natalizio, coinvolgendo tutti i bambini di casa CR7. Sono stati infatti consegnai due palloncini a sorpresa, uno a Cristiano jr e Mateo, e l'altro a Eva e Alana Martina.

Quando i piccoli li hanno fatti scoppiare, ecco che sono venuti fuori rispettivamente coriandoli rosa e azzurri a simboleggiare dunque l'arrivo di un maschietto e di una femminuccia. Grande entusiasmo da parte dei bambini (che hanno urlato "Un bimbo e una bimba"), con il piccolo Mateo che si è un po' spaventato dallo scoppio lasciandosi andare alle lacrime. Il video è stato pubblicato sui social da Ronaldo con una didascalia che non ha bisogno di commenti: "Dove incomincia la vita e l'amore non finisce mai".