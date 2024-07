video suggerito

Il Marsiglia annuncia il ritorno di Ravanelli dopo 25 anni: avrà un ruolo speciale nel club francese Il Marsiglia ha annunciato a sorpresa l'arrivo di Fabrizio Ravanelli nel club. Si tratta di un ritorno per "Penna Bianca" nel club francese in cui fungerà da consigliere istituzionale e sportivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Marsiglia ha annunciato a sorpresa l'arrivo di Fabrizio Ravanelli nel club. Si tratta di un ritorno per "Penna Bianca" nel club francese in cui aveva già militato ben 25 anni fa quando ancora era alle prese con il calcio giocato. Ravanelli avrà un ruolo speciale, un po' simile a quello che attualmente ricopre Zlatan Ibrahimovic nel Milan. "Con la sua esperienza e conoscenza del club, la sua missione sarà quella di rappresentare l'OM e il presidente Pablo Longoria, per il quale sarà quotidianamente un intermediario privilegiato all'interno e all'esterno, anche di fronte alle autorità nazionali e internazionali".

Questa la nota del club che sottolinea come Ravanelli sarà di fatto consigliere istituzionale e sportivo. Un incarico di enorme prestigio che mette in evidenza l'importanza di Ravanelli nel club. L'ex attaccante ritroverà a Marsiglia anche Roberto De Zerbi che da poco è diventato il nuovo allenatore dell'OM. “Ritornare ​​25 anni dopo, in questo ruolo di consigliere, costituisce per me un vero motivo di orgoglio e implica anche una grande responsabilità – ha detto Ravanelli in una nota diffusa dal club – L'OM e i suoi tifosi rappresentano senza dubbio una delle pagine più belle della mia carriera e torno a Marsiglia con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell'Istituzione e del Presidente Longoria".

Il ruolo fortemente voluto dal presidente Longoria per Ravanelli

Lo stesso presidente Longoria ha poi espresso anche lui il suo pensiero sull'incarico affidato a Ravanelli: “Sono felice che Fabrizio si unisca a noi e possa portarci la sua esperienza e la sua competenza sia a livello istituzionale che sportivo – ha dichiarato – Il suo ritorno all'OM fa parte del rafforzamento istituzionale e strutturale del club, che abbiamo intrapreso, puntando in particolare sui valori che hanno contribuito a forgiare la storia e la reputazione dell'Olympique de Marsiglia".

Ravanelli aveva messo a segno 31 reti in 84 presenze con la maglia dell'OM centrando anche il secondo posto e la finale di Coppa Uefa poi persa contro il Parma nella stagione 1998-99. "Penna Bianca" ha indossato la fascia da capitano tra il 1997 e il 1999 in quella che è stata poi anche la sua ultima tappa importante per Ravanelli da calciatore. Per lui successivamente ci sono poi state le esperienze sulle panchine delle giovanili bianconere, dell'Ajaccio e dell'Arsenal Kiev e negli ultimi anni si è fatto poi apprezzare anche come opinionista tv.