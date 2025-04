Jeremy Mathieu vinse la Champions con il Barcellona, ora fa il commesso: venditore nel reparto calcio

video suggerito

A cura di Alessio Morra

All'improvviso Jeremy Mathieu torna ad avere popolarità mondiale. Dieci anni fa vinse la Champions League con il Barcellona, giocò anche in finale contro la Juventus. Ora, dopo aver lasciato il calcio giocato da qualcuno, ha deciso di cambiare vita. L'ex difensore francese sta facendo il commesso in Francia, in un negozio di una catena molto nota oltralpe.

Triplete con il Barcellona

Jeremy Mathieu è un classe 1983. È stato un difensore di medio cabotaggio: tre anni al Sochaux, poi tre al Tolosa e il passaggio al Valencia. Cinque stagioni con i Pipistrelli prima di firmare con il Barcellona. Il grande salto. In panchina c'è Luis Enrique, in campo Leo Messi. I catalani lo pagano 20 milioni di euro. Il primo anno è trionfale: è triplete, fa incetta di trofei, prima di chiudere a grandi livelli con lo Sporting Lisbona. Tredici trofei in una bellissima carriera.

Ora Mathieu fa il commesso in Francia

L'Equipe ha svelato oggi cosa fa Mathieu. Il più importante quotidiano sportivo transalpino ha scovato una foto sbucata online nella quale lo si fa in un negozio della catena Intersport in veste di commesso. Il negozio è stato tempestato di telefonate, pare una trentina. In tanti volevano sapere se era davvero lui. Di sicuro, gli avventori sono triplicati, perché in parecchi volevano vedere l'ex calciatore, volevano farsi firmare un autografo o speravano di scattare una foto ricordo.

Nel day after il responsabile del negozio che si trova tra Aix-en-Provence e Marsiglia ha fatto sapere in via informale che Mathieu era arrivato in prova grazie all'ausilio di un ex calciatore che lavorava già lì, Loic Loval-Landré. Mathieu è un venditore del reparto calcio, insomma è sempre nel suo mondo, quel mondo che potrebbe rivederlo in futuro protagonista, perché nel frattempo ha preso anche il patentino da allenatore.