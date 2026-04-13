Lamine Yamal celebra l’idolo Neymar: “Gli sarò sempre grato, per lui pagherei il biglietto”

Il Barcellona è chiamato a una grande impresa se vuole continuare la sua corsa in Champions League. Al Camp Nou nei quarti d'andata è stato sconfitto per 2-0 dall'Atletico Madrid, che forte di un bel vantaggio sogna la semifinale ma sa di non potersi rilassare troppo. Pure perché i blaugrana una rimonta epica già l'hanno realizzata, ormai nove anni fa, quando ribaltarono il PSG. All'epoca tra i grandi protagonisti c'era, oltre a Messi, Neymar che è l'idolo assoluto di Lamine Yamal, che per il brasiliano ha solo parole al miele.

Yamal ricorda la remuntada del Barcellona ed esalta Neymar

Si carica questa sfida in casa Barcellona ricordando la rimonta con il PSG, che negli ottavi d'andata del 2017 si impose per 4-0, prima di essere sconfitto 6-1 in Catalogna. Al diciottenne Yamal è stato chiesto quali siano le sue fonti di ispirazione per la gara di ritorno con l'Atletico Madrid. La risposta è stata netta, e forse per qualcuno spiazzante.

Perché per O'Ney sono state solo parole dolcissime: "Ho visto quella partita molte volte, l'avevo vista anche dal vivo. C'era anche Neymar. Lui ha segnato profondamente la mia infanzia, è il mio idolo. Gli sarò sempre grato per tutto quello che ha dato al calcio. Lui è il tipo di calciatore per cui paghi il biglietto. Guarderesti una partita solo per ammirare le sue giocate".

Yamal candida Neymar per i Mondiali 2026

Yamal mostra tutto il suo amore sportivo per Neymar, che vorrebbe vedere ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Carlo Ancelotti non sembra tanto d'accordo, ma Yamal spera di vederlo con la maglia del Brasile da protagonista: "Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha dato al calcio e spero possa partecipare ai prossimi Mondiali".