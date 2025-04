video suggerito

Boban riparte dalla Dinamo Zagabria: è il nuovo presidente del club dopo l’esonero di Cannavaro Zvonimir Boban ritorna alla Dinamo Zagabria dopo quasi 35 anni: il club dove iniziò la sua straordinaria carriera in campo lo ha eletto presidente, sfruttando la sua esperienza dirigenziale, maturata tra Milan, UEFA e FIFA. “L’amore dell’unico club non conosce confini, l’amore per l’unico club non conosce gli ostacoli, l’amore del club riunisce tutti coloro che amano quel club” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zvonimir Boban ritorna a lavorare in un club ma lo fa lontano dall'Italia e dal Milan, Paese e società che lo avevano visto impegnato prima di intraprendere le cariche dietro la scrivania in FIFA e UEFA. Lo fa da numero uno della Dinamo Zagabria, il club che ha appena esonerato Fabio Cannavaro dopo i deludenti risultati in Europa e nel campionato croato. Per risollevare la testa la proprietà ha deciso di puntare su una figura iconica e di grande carisma, amatissimo dai tifosi.

La "mossa" è forse a sorpresa ma di certo non nasconde del tutto l'intento della proprietà che vuole un uomo di calcio e di polso, in grado di poter dare la classica scossa ad un ambiente in profonda difficoltà. Quella di Zvonimir Boban in qualità di presidente non è una nomina solamente di facciata: è un ex icona del club come giocatore, un volto notissimo del calcio croato, ha vinto la Champions, nutre di smisurata stima da parte della tifoseria e soprattutto conosce perfettamente anche dall'altra parte della scrivania le dinamiche del calcio, in tutte le sue spigolature.

La carriera da dirigente di Boban: i precedenti in FIF e UEFA per dare peso alla Dinamo

La scelta è precisa e il segnale forte: Boban ha già intrapreso la carriera da dirigente nel calcio con la FIFA, con la UEFA e con il Milan. Nella FIFA è entrato nel 2016 come vice segretario, nel 2021 è entrato alla UEFA, diventando Head of Football, prima di lasciare il ruolo nel 2024 dopo alcune divergenze con Ceferin, Presidente della UEFA, che voleva aumentare il numero di mandati da Presidente cambiando lo statuto. Un "curriculum" che conferma il nuovo "peso" che la Dinamo Zagabria vuole ritrovare a livello internazionale anche fuori dal campo.

Leggi anche Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria dopo tre mesi: ha allenato solo per 14 partite

Il comunicato della Dinamo: "l'amore del club riunisce tutti coloro che amano quel club"

"L'amore dell'unico club non conosce confini, l'amore per l'unico club non conosce gli ostacoli, l'amore del club riunisce tutti coloro che amano quel club", si legge nel comunicato ufficiale del club che annuncia l'ingresso di Boban come presidente. "Oggi ho invitato la nostra leggenda blu a tornare attivamente al calcio croato, alla nostro Dinamo. Dopo aver sdoganato a livello internazionale il nostro club, Zvone Boban ha accettato l'invito a tornare al suo unico amore, la Dinamo. Campane, benvenuto a casa. Messaggio di Gnk Dinamo – Velimir Zajec"

La Dinamo celebra Boban il figlio prodigo tornato a "casa" dopo quasi 35 anni

"Ha fatto il suo debutto all'età di 18 anni, segnando il primo goal da adolescente ed è diventato il capitano ‘blu', con prestazioni in aiuto e giocando a carisma ha portato una boccata di magia nella vita di Dinamo, e i suoi dieci sulla schiena e il nastro intorno alla sua mano sono diventati una specie di immagine emblematica del calcio croato ai primi anni '90 …" si legge sui profili ufficiali del club croato.

"Questo lunedì 14 aprile, quasi 34 anni dopo aver lasciato Maksimir, il celebre capitano di Dinamo, un leader successivo della generazione in bronzo di ‘Fire', Zvonimir Boban, è tornato al Maksimir Club e il mandato ufficiale nel suo nuovo ruolo di CEO inizierà il 1 ° giugno."