Fabio Cannavaro si è proposto alla Cina, da settembre può essere il nuovo commissario tecnico La federcalcio cinese sta valutando i nomi del nuovo CT da nominare dopo l’estate. Cannavaro ha presentato i documenti per candidarsi ed è in vantaggio su Paulo Bento e Felix Sanchez. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Fabio Cannavaro ha deciso di voltare pagina e di non cercare il rilancio nel calcio europeo. Il suo nome è stato accostato alla panchina dell'Italia prima della nomina di Gennaro Gattuso e il suo futuro potrebbe essere comunque legato a una nazionale: nelle intenzioni dell'allenatore c'è quella di diventare il commissario tecnico della Cina, una selezione che ha bisogno di una nuova guida dopo mesi piuttosto turbolenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano cinese Sohu.com l'ex difensore avrebbe presentato tutti i documenti alla federazione calcistica cinese per essere preso in considerazione per il ruolo. Il suo è un nome che scalda gli animi dei tifosi, dato che conosce bene la realtà del calcio in Cina e la sua fama lo precede. Tra gli altri candidati ci sono anche Paulo Bento e Felix Sanchez, ma l'italiano potrebbe spuntarla grazie all'esperienza maturata in passato in Asia.

Cannavaro vicino alla panchina della Cina

Il rilancio in Europa sembra una strada difficoltosa da percorrere, per questo l'allenatore starebbe valutando strategie alternative per continuare la sua avventura in panchina. Secondo i media cinesi sarebbe lui il candidato principale per la panchina della Cina, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico che aiuti la nazionale a uscire dalla crisi che l'ha travolta. A partire da settembre potrebbe esserci di nuovo un italiano alla guida della selezione asiatica e per Cannavaro si tratterebbe di un gradito ritorno, dato che nel 2019 è stato nominato allenatore ad interim per poi dimettersi dopo un breve periodo.

Stavolta però la storia sarebbe diversa perché l'ex difensore cerca una squadra da cui ripartire dopo l'infelice esperienza in Croazia. Gli esperti in Cina hanno accolto con piacere la sua candidatura dato che si tratta di un volto nuovo: ha allenato per due volte il Guangzhou Evergrande, vincendo anche il campionato nel 2019, e nel mezzo ha portato Tianjin Quanjian in prima divisione. Attualmente la nazionale è nelle mani di Dejan Juranovic, allenatore dell'Under 20 che guiderà la nazionale maggiore almeno fino al mese di settembre: da quel momento in poi la federazione spera di trovare il nome giusto per creare un progetto a lungo termine e portare la selezione fuori dalla crisi con una serie di buoni risultati.