Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria dopo tre mesi: ha allenato solo per 14 partite La Dinamo Zagabria non attende neanche la fine del campionato per esonerare Fabio Cannavaro: l'allenatore è stato sollevato dall'incarico tre mesi dopo il suo arrivo in Croazia.

A cura di Ada Cotugno

Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria: è durata pochissimo la sua avventura sulla panchina croata, cominciata lo scorso 29 dicembre e culminata a otto giornate dalla fine del campionato dopo la pesante sconfitta contro l'Istria. L'ex difensore era stato chiamato per colmare il divario con le prime della classe e cercare di portare a casa il titolo, ma nelle 14 partite in cui è rimasto in carica ha trovato una serie di passi falsi imperdonabili che hanno portato la società a terminare il rapporto in anticipo senza attendere la fine della stagione.

L'allenatore aveva firmato un contratto valido fino al 2026 ma la società croata non gli ha voluto concedere nessuna possibilità. Ha perso 5 delle 14 partite giocate, la sua squadra è terza in classifica e ha avuto un crollo vertiginoso in questo nuovo anno portandosi a -8 punti dalla vetta occupata dall'Hajduk Spalato del connazionale Rino Gattuso che si avvicina alla vittoria del campionato.

Cannavaro esonerato dopo 14 partite

L'avventura dell'allenatore nel campionato croato è durata pochissimo, appena tre mesi e mezzo. Alla fine di dicembre è stato chiamato per dare vita alla rincorsa al titolo ma nella sua gestione ha trovato tante sconfitte cocenti: in 14 partite ha perso 5 volte e ha subito 14 gol, praticamente uno per ogni gara. Numeri che hanno fatto sprofondare la squadra e non hanno permesso a Cannavaro di compiere la sua missione. Per questo è arrivato l'esonero lampo, comunicato dalla Dinamo Zagabria con un annuncio ufficiale: "Da mercoledì Fabio Cannavaro non sarà più l'allenatore della prima squadra della Dinamo. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. Vorremmo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita".

Il club non ha atteso neanche la fine della stagione per prendere questa decisione e ha scelto che la squadra sarà affidata al vice allenatore Sandro Perković fino al termine di questo campionato prima di trovare una guida tecnica definitiva per il prossimo anno. Cannavaro era stato al centro della polemica prima dell'ultima partita dato che dopo un risultato negativo era volato in Italia per girare uno spot pubblicitario, una scelta che non era piaciuta a nessuno.