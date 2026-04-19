Haaland impreca in diretta e paragona Bernardo Silva a Cannavaro: gaffe in tv dopo City-Arsenal

Durante la conversazione con il giornalista, Haaland ha raccontato un episodio di gioco elogiando Bernardo Silva. Si è lasciato sfuggire un’espressione volgare mentre paragonava il portoghese al campionato italiano.

Le parole di Erling Haaland nell'intervista post partita hanno creato un momento imbarazzante in diretta tv a Sky Sports. Dopo il successo del Manchester City contro l'Arsenal, l'attaccante norvegese si è lasciato sfuggire una parolaccia mentre raccontava un episodio con il compagno Bernardo Silva, paragonandolo a Fabio Cannavaro per i duelli di testa ingaggiati da difensore puro, da marcatore verso, con Gyokeres. Lo ha definito "fottutamente" forte come l'ex calciatore e Pallone d'Oro dopo i Mondiali 2006, usando quel termine con tono enfatico. L'emittente satellitare è stata costretta a scusarsi immediatamente con il pubblico per il linguaggio sopra le righe usato durante la trasmissione.

Haaland si lascia scappare una parolaccia in diretta

Il Manchester City ha conquistato una vittoria pesantissima per 2-1 contro l'Arsenal all'Etihad Stadium, risultato che tiene viva la corsa al titolo di Premier League. E se la papera clamorosa di Donnarumma aveva fatto temere il peggio, è stato proprio il gol del bomber scandinavo a rimettere le cose a posto. Al termine della gara, però, a far parlare non è stato soltanto il risultato finale ma anche l'intervento di Erling Haaland ai microfoni di Sky Sports.

Durante la conversazione con il giornalista, l'attaccante ha raccontato un episodio di gioco elogiando Bernardo Silva. Nel farlo, però, si è lasciato sfuggire un'espressione volgare mentre paragonava il portoghese al campionato italiano Fabio Cannavaro. "Ricordo quel cross, gli ho detto dopo quando l'ha tirato fuori di testa: Eri come quel fottuto Cannavaro!".

Lo scivolone linguistico ha costretto lo studio televisivo a intervenire subito: il conduttore Dave Jones si è scusato con gli spettatori, spiegando che le emozioni della partita avevano probabilmente preso il sopravvento sui giocatori appena intervistati. "Dai! Abbiamo tutti imprecato per tutta la vita… – ha aggiunto Haaland, provando a ridimensionare la portata dell'episodio -. Oggi, Bernie, non voglio emozionarmi qui, ma sei stato davvero bravo, come al solito…".

Durante l’intervista Bernardo Silva ha sorriso e ricambiato i complimenti del compagno sottolinenando quanto sia stato importante il grande lavoro, anche di sacrificio, di Haaland contro la difesa dell’Arsenal. In particolare per i duelli con Gabriel, quando non sono mancati momenti di tensione.

I numeri stagionali dell'attaccante norvegese

Con la rete segnata contro l'Arsenal, Haaland ha ritoccato ancora le sue statistiche stagionali. Il norvegese è arrivato a quota 23 gol in Premier League e a 34 complessivi in tutte le competizioni. Numeri che confermano ancora una volta il suo peso nell’attacco del Manchester City e il ruolo centrale nella corsa al titolo della squadra di Guardiola. Un obiettivo possibile alla luce del risultato maturato nel confronto diretto.