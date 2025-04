video suggerito

Roberto Mancini alla Sampdoria dopo la rivoluzione blucerchiata: quale sarà il suo ruolo nel club Il ruolo di Roberto Mancini nella nuova Sampdoria in lotta per la salvezza affidata ad Evani e Lombardo. L'ex Ct azzurro sarà al fianco della proprietà con grande attenzione anche all'area tecnica.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta della Sampdoria nel derby contro lo Spezia ha fatto sprofondare i blucerchiati al terzultimo posto in classifica complicando la situazione della squadra a sole 7 partite dal termine del campionato di Serie B. Lo spettro di una retrocessione in Serie C ha impaurito tutto l'ambiente e così il club ha deciso di rivoluzionare totalmente tutta l'area tecnica e parte della dirigenza. Sono stati comunicati ufficialmente gli addii del responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi del suo collaboratore Giuseppe Colucci nonché dell'allenatore Leonardo Semplici.

La scelta della società è stata dunque quella di affidarsi alla vecchia guardia della Sampdoria, uomini d'esperienza che hanno fatto la storia del club e la prima telefonata è arrivata a Roberto Mancini. L'ex Ct della Nazionale Italiana è stato contattato per capire la sua disponibilità anche per guidare in panchina la squadra. Alla fine però l'allenatore sarà Alberigo Evani, lo storico braccio destro dello stesso Mancini, già vice del ct in azzurro. Il suo vice sarà Attilio Lombardo, altro fedelissimo di Mancini e uomo delle vittorie Samp. Ma la grande sorpresa sarà proprio il ruolo di Mancini.

Roberto Mancini insieme a Evani in Nazionale.

L'ex Ct azzurro, come spiega l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sarà consulente della proprietà con un occhio all’area tecnica. In pratica sarà l'uomo di fiducia del club e farà presumibilmente da tramite con l'area tecnica e la squadra. Domani alle 15 sarà sicuramente tutto più chiaro poiché ci sarà il primo allenamento del nuovo corso, a Bogliasco. Un allemamento che chiaramente sarà diretto dallo stesso Evani insieme a Lombardo ma ci sarà probabilmente anche Mancini, che avrà dunque un ruolo di spicco al fianco del presidente Manfredi.

Anche Invernizzi e il figlio di Mancini nella nuova Samp

Nello staff inoltre, come sottolineato da Sky, un ruolo da dirigente lo manterrà anche Giovanni Invernizzi, altro ex Samp e attuale Club Manager, con Andrea Mancini – figlio di Roberto – che farà anch'egli il suo ritorno nella dirigenza del club, dopo esserne stato ds un anno fa. Insomma, tutto per non retrocedere e salvare la categoria. Sabato pomeriggio alle 17.15, allo stadio Ferraris, contro il Cittadella, si prospetta un'autentica finale dato che anche i veneti sono coinvolti nel gruppone di squadre in lotta per la salvezza.