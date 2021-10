“Cristiano Ronaldo e Georgina aspettano il quinto figlio”: l’annuncio dalla Spagna Secondo indiscrezioni giunte dalla Spagna Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno nuovamente genitori. Rodriguez sarebbe incinta di dodici settimane, cioè di tre mesi. L’attaccante del Manchester United è papà di quattro bambini. Né l’attaccante del Manchester United né la compagna hanno confermato la notizia.

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno di nuovi genitori. La loro famiglia si amplierà. Georgina Rodriguez è nuovamente incinta. Cristiano Ronaldo è padre di quattro bambini: Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017, come Alana Martina, che è figlia anche della Rodriguez. La notizia arriva dalla Spagna e secondo quanto appreso da ‘Hola' Georgina Rodriguez è incinta già di dodici settimane e cioè tre mesi. Ronaldo diventerà padre per la quinta volta dunque nel mese di aprile.

Una splendida notizia dunque in casa Ronaldo e Rodriguez, e proprio Georgina nei mesi scorso aveva dichiarato di voler diventare mamma ancora una volta, a Hola disse: "Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono una donna e voglio lavorare per essere autonoma". Rodriguez ha seguito Ronaldo nei mesi scorsi e si è trasferita da Torino a Manchester, dove vive tutta la famiglia e dove Cristiano Ronaldo cercherà di vincere con lo United altri trofei.

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Lui era già un calciatore formidabile, uno dei migliori della storia, quando conobbe Georgina nella boutique dove lei lavorava come commessa. Poi i due si sono incontrati nuovamente a una festa, si sono conosciuti e poi hanno iniziato a far coppia. Rodriguez ha seguito Ronaldo nel trasferimento da Madrid a Torino, nel frattempo è diventata una influencer ed è salita anche sul palco di Sanremo. Ora è in dolce attesa, tempo fa parlando della storia con CR7 disse: "È stato amore a prima vista, il destino ci ha riuniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto".