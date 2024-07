video suggerito

Il look premaman di Margot Robbie: non nasconde più il pancione e celebra la bellezza della gravidanza Margot Robbie è incinta, aspetta il primo figlio dal marito Tom Ackerley. Lo ha rivelato in alcune foto paparazzate sul Lago di Como, dove ha lasciato in bella vista il pancione: ecco tutti i dettagli del suo primo look premaman sensuale, glamour e libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Margot Robbie sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita a esattamente un anno dal successo planetario del film Barbie di cui è stata la grande protagonista: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Tom Ackerley e non potrebbe essere più raggiante. Dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori, è stata paparazzata durante una vacanza di coppia sul Lago di Como e ha rivelato un meraviglioso pancione con un look estivo super glamour. Il primo outfit premaman rivelato in pubblico è tutt'altro che convenzionale: ecco come l'attrice sta influenzando la moda da seguire durante la gravidanza.

Il primo look premaman di Margot Robbie

L'avevamo lasciata tra mini abiti total pink e look che riproducevano i completi iconici della mitica Barbie, ora ritroviamo Margot Robbie in una splendida versione premaman. Il dettaglio che non è cambiato? Anche col pancione non rinuncia al glamour. Nelle foto paparazzate sul Lago di Como ha rivelato le forme della gravidanza con un crop top bianco abbinato a un paio di pantaloni a vita bassa, un modello total black e dal taglio classico che ha abbinato a un blazer oversize che ha portato sulle spalle. A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli fashion firmati Bottega Veneta, dagli orecchini gold a goccia alla borsa di paglia, uno degli indiscussi must dell'estate 2024.

La gravidanza libera di Margot Robbie

Dimenticate gli abiti premaman dalla silhouette coprente e oversize, il trend da seguire in gravidanza è quello di lasciare in bella vista il pancione, celebrando così la bellezza del corpo femminile in gravidanza. Margot Robbie è solo l'ultima delle future mamme ad aver seguito la moda e ha dato l'ennesima prova del fatto che esaltare la silhouette modificata dalla dolce attesa è tutt'altro che volgare o eccessivo. Via libera a crop top, pantaloni a vita bassa, tubini fascianti e abiti cut-out: lo stile premaman sta diventando sempre più libero e sensuale, anche se non bisogna mai rinunciare a qualche dettaglio chic proprio come fatto dall'attrice americana. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere la loro gravidanza super glamour?

