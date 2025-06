Il primo look premaman di Anna Tatangelo: camicia e jeans strappati per annunciare la gravidanza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico ed emozionante della sua vita: è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc, e non potrebbe essere più felice. I due non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore ma, a quanto pare, si sentono pronti per fare il grande passo: mettere su famiglia. La cantante, che è già mamma di Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi D'Alessio, ha annunciato la gravidanza a sorpresa sui social con un post toccante in cui ha mostrato per la prima volta il pancino: ecco il look premaman all'insegna del glamour.

L'annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo

"Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", queste sono state le parole che Anna Tatangelo ha usato per annunciare a sorpresa la gravidanza. Per lei si tratta della seconda volta da mamma ma oggi, a 15 anni dalla nascita di Andrea D'Alessio, affronta l'esperienza in modo più maturo rispetto a quando lo ha fatto al fianco di Gigi D'Alessio. Fino ad ora aveva preferito tenere la notizia nascosta, riuscendo a eludere anche i paparazzi più attenti, ma nella prima foto in versione mamma bis ha rivelato un pancino già molto evidente (che sottintende una dolce attesa avanzata).

Anna Tatangelo mostra il pancino

Cosa ha indossato Anna Tatangelo per l'annuncio della gravidanza? Dimenticate i classici look premaman oversize e coprenti, da qualche tempo a questa parte le future mamme lasciano spazio alla sensualità, esaltando le forme della dolce attesa con crop top, silhouette aderenti e pantaloni a vita bassa. La cantante lo sa bene e ha seguito la mania anche nella sua prima foto col pancino. Ha indossato una camicia bianca XXL, portandola sbottonata sul ventre, e un paio di jeans larghi, un modello a vita bassa e con uno strappo sulla coscia. Capelli sciolti e tirati dietro l'orecchio, orecchini a bottone ed espressione serena: Anna è pronta per dare il via con stile a questa seconda maternità.

